HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.12.2023 00:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın Baltistan eyaletinde silahla ateş açılan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletine bağlı Chilas şehrinde yolcu otobüsüne ateş açıldı. Saldırının ardından kontrolden çıkan yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle kamyon alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, “korkakça gerçekleştirilen eylemde” 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ve Özel Koruma Birimi’nden bir personelin de yaralandığını açıkladı.
Diamer Emniyet Müdürü Sardar Shehryar, olay yerine ulaşan polislerin ölü ve yaralıları hastaneye naklettiğini belirtirken, yanan kamyonun şoförünün de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

gffgg

Gilgit-Baltistan İçişleri Bakanı Shams Lone ise otobüse yapılan saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, saldırganların adalete teslim edileceği sözünü verdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Tehreek-e-Taliban Pakistan’ın (TTP), geçtiğimiz yıl Pakistan hükümeti ile yapılan ateşkesin sona ermesinin ardından özellikle Hayber Pakhtunkhwa ve Belucistan'da terör faaliyetlerini artırdığı biliniyor.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bıçak, taş ve sopalar havada uçuştu!Bıçak, taş ve sopalar havada uçuştu!
Kamyonette amcası tarafından ölü bulundu!Kamyonette amcası tarafından ölü bulundu!
Dışişleri'nden sert açıklama: Kabul edilemezDışişleri'nden sert açıklama: Kabul edilemez
Anahtar Kelimeler:
Pakistan yolcu otobüsü eyalet
En Çok Okunan Haberler
'Tayyargiller' kaçtı mı? Avukatından açıklama geldi: İster ifade, ister şafaka operasyonu...

'Tayyargiller' kaçtı mı? Avukatından açıklama geldi: İster ifade, ister şafaka operasyonu...

'Çakmağım yok' cevabına karşı 2 el ateş etti! 'Beni bulamayacaksınız'

'Çakmağım yok' cevabına karşı 2 el ateş etti! 'Beni bulamayacaksınız'

Eskişehir'de aile faciası! Eski eniştesini tüfekle öldürdü

Eskişehir'de aile faciası! Eski eniştesini tüfekle öldürdü

Lüks otelde korkutan yangın! Herkes tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

Lüks otelde korkutan yangın! Herkes tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

TikTok için lisans iptali gündemde

TikTok için lisans iptali gündemde

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.