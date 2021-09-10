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Pakistan'dan Taliban iddiasına yanıt

10.09.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddiaları reddederek, bunları “asılsız” olarak nitelendirdi.

Pakistan'dan Taliban iddiasına yanıt

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hint medyasının yalan haberlerinin bir kısmının ifşa edildiği" vurgulandı, bu iddiaların Pakistan’ı kötüleme ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik umutsuz girişimin bir parçası olduğu belirtildi.

"İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, Pakistan’ın barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan’a bağlılığı yinelenerek, İslamabad’ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddialar reddedildi ve “asılsız” olarak nitelendirildi.

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6 EYLÜL'DE BÖLGEDE KONTROL SAĞLANMIŞTI

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde Pakistan’ın Taliban’a Pencşir'de destek verdiği iddia edilmişti.

Bazı Hint medya organlarının, "Pakistan’ın Taliban’a desteği" şeklinde paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyunlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Taliban
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