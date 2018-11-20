"Pakistan Güney Asya'da ABD'nin kritik müttefiki"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, "Pakistan, Güney Asya'da ABD'nin kritik bir müttefiki." dedi. Pakistan medyasında yer alan habere göre, kameraların kapalı olduğu basın toplantısında açıklama yapan Manning, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı eleştiren açıklamaları ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cevabı üzerine yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Pakistan ve ABD'nin bölgede ortak çıkarları olduğunu kaydeden Manning, "Pakistan, Güney Asya'da ABD'nin kritik bir müttefiki. Afganistan'da barışçıl bir çözüm de dahil Güney Asya stratejisi için kritik ve hayati bir önem taşıyor." diye konuştu. Manning, Trump'ın Pakistan'la ilgili eleştirileri için ise "Ordular arası ilişkilerimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı. - ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı İki ülke liderleri arasında yaşanan açıklamalarla yükselen tansiyonun ardından ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Paul Jones, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Maslahatgüzar, Pakistan'a karşı yapılan asılsız ve yersiz iddialar karşısında protesto notası verilmek üzere bakanlığa çağrılmıştır. ABD Başkanının açıklamalarının oluşturduğu hayal kırıklığıyla Pakistan'a ilişkin yapılan bu tür temelsiz yorumların kabul edilemez olduğu iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Pakistan'ın Usame bin Ladin'i sakladığı yönündeki suçlamalarıyla ilgili olarak da açıklamada, "ABD maslahatgüzarına, Pakistan istihbaratının bin Ladin'in nerede bulunduğuna yönelik ilk kanıtları sağlayan istihbarat örgütü olduğu hatırlatıldı." ifadelerine yer verildi. Pakistan'ın ABD'nin savaş içinde olduğu El Kaide örgütü nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi: "ABD şunu unutmamalıdır ki üst düzey El Kaide yöneticileri Pakistan'ın yaptığı operasyonlarda öldü ya da ele geçirildi. Afganistan'da istikrarın sağlanması için ABD, Pakistan ve bölgesel aktörlerin birlikte çalıştığı dönemde yapılan bu talihsiz açıklama, bu hayati iş birliğini ciddi bir biçimde zayıflatabilir." - "Pakistan'a ödemeyi keseceğiz" İki ülke liderleri arasında karşılıklı açıklamaların ilkini bir televizyon kanalında konuşan ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Trump yapmıştı. Trump, Fox News kanalında yaptığı söyleşide, "Usame bin Ladin'in Pakistan'da askeri akademinin hemen yanında yaşadığını herkes biliyordu. Pakistan'ı destekliyoruz, onlara yılda 1,3 milyar dolar veriyoruz ancak yardımı sona erdireceğiz çünkü onlar bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." demişti.