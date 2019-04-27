Pakistan, İsmail Kahraman ve Recep Akdağ’ı Devlet Nişanıyla onurlandırdı

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve eski Sağlık Bakanı şu an Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Pakistan’da yaptıkları hizmetlerden dolayı Pakistan Devlet Nişanı’na layık görüldü.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi tarafından Pakistan’a yaptıkları hizmetlerden ötürü eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’a Devlet Nişanı takdim edildi.

"Pakistan’la aramızda kilometre olarak epey mesafe olmasına rağmen birbirimize yürekten bağlıyız"

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Devlet Nişanının takdiminden sonra, "Benim için bugün bir bahtiyarlık günü. Pakistan Cumhurbaşkanı ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Pakistan’la Türkiye arasında bir kardeşlik var. ’Devletlerin menfaatleri vardır, milletlerin dostlukları vardır’ diye bir genel kaide vardır. Bu durum Türkiye ile Pakistan arasında bir istisnadır. Bizim aramızda hem dostluğumuz hem de kökten gelen bir beraberliğe sahibiz. Pakistan’la aramızda kilometre olarak epey mesafe olmasına rağmen birbirimize yürekten bağlıyız" şeklinde konuştu.