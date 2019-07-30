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Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Ketta kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.Belucistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da bulunan işlek bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Pakistan’ın Ketta kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Belucistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da bulunan işlek bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İlk bilgilere göre patlamanın kaynağı öğrenilemezken, patlamada polisin hedef alındığı kaydedildi. Belucistan Eyaleti Polis Şefi Mohsin Hassan Butt tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında polislerin de olduğu kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.

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