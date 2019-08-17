Pakistan'daki cami saldırısının hedefinde Taliban liderinin olduğu iddiası

Pakistan'ın güneybatısında dün bir camiye düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği 20'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırının Taliban lideri Heybetullah Ahundzade'yi hedef aldığı öne sürüldü.

El Cezire Televizyonunun örgüt kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneybatısında Ketta kenti yakınında Kuçlak kasabasındaki cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılmasıyla düzenlenen saldırının örgüt lideri Ahundzade'yi hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, saldırının namaz için camiye gelmesi beklenen örgüt liderini hedef aldığı, ancak Ahundzade son anda programını değiştirerek camiye gelmediği için suikast girişiminden kurtulduğu ileri sürüldü.

Ketta polisi, patlamada Ahundzade'nin babası Muhammed Han ve kardeşi Hamdullah'ın öldüğünü, oğlu Ahmedullah'ın da yaralananlar arasında olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Uluslararası Kriz Grubu adlı düşünce kuruluşunun Afganistan danışmanı Graeme Smith, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Birilerinin yeni ortaya çıkan barış sürecini baltalamaya çalıştığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

ABD ile Taliban arasında, son dönemde Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşmak üzere görüşmeler yürütülüyordu. Görüşmelerde tarafların Afganistan'da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

