HABER

Pakistan’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 20:41 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Pakistan, Türkiye’nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Pakistan, Türkiye’nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” dedi.
Başkent İslamabad’da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan’ın, Türkiye’nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faisal, “Pakistan, Türkiye’nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Bakan Albayrak: Hesabını soracağızBakan Albayrak: Hesabını soracağız
HDP'den 'harekat' açıklaması!HDP'den 'harekat' açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

HDP'den 'harekat' açıklaması!

Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek telefonu

Eski başbakanlardan Erdoğan'a telefon!

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk mesaj!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'harekat' mesajı!

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.