Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte ilk kez Eyalet Meclisi seçimine gidiyor

Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Aşiretler Bölgesi (FATA), Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmasının ardından tarihinde ilk kez eyalet seçimlerine gidiyor.

Yaklaşık 2,8 milyon seçmen, 285 aday arasından Eyalet Parlamentosu için 16 temsilci seçmek için cumartesi günü sandık başına gidecek.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından açıklanan verilere göre, 1,7 milyonu erkek, 1,1 milyonu kadın olmak üzere 2,8 milyon kişi ülke tarihinde ilk defa Eyalet Meclisine 16 üye seçmek için bin 896 sandıkta oy kullanacak.

İkisi kadın toplam 285 adayın yarıştığı seçimlere, ülkenin önde gelen partilerinin yanında Peştun milliyetçisi Peştun Himaye Hareketi de (PTM) katılacak.

Sadece genel seçimlerde Meclisin alt kanadı için oy kullanabilen FATA halkı, 7 bölgenin ikisi olan Güney ve Kuzey Veziristan'da PTM adaylarını Meclise yollamış ancak bu milletvekilleri mayıstaki protestolarda polise düzenlenen saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.

Seçilecek 16 adayın partilerinin aldığı oy oranına göre ECP tarafından kadın ve azınlıklara ayrılmış 5 sandalyenin sahibi de belirlenecek. Böylelikle FATA'dan Eyalet Parlamentosuna 21 üye girmiş olacak.