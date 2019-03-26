Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Şerif'e 6 hafta izin

Pakistan Anayasa Mahkemesi, hakkında açılan yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edilen Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi görmesi için 6 hafta izin verilmesine hükmetti.

Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi, daha önce Şerif'in kalp rahatsızlığı tedavisi için izin verilmesine ilişkin dilekçesine olumsuz yanıt veren İslamabad Yüksek Mahkemesinin kararını görüştü.

Mahkemede 8 haftalık tedavi izni isteyen Şerif'in avukatı Havaja Haris, "Şerif, tedavisi tamamlanınca cezaevine geri dönecek ve tedavi için yurt dışına gitmeyecek." diye konuştu.

Şerif'in sağlık raporlarını ve tedavi için serbest bırakılma talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, 6 haftalık tedavi izni verilmesine ve Şerif'in 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 400 bin lira) ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Şerif'e yurt dışına çıkış yasağı koyarken, 6 haftalık sürenin gerekirse uzatılabileceğini de ekledi.

Şerif ve ailesinin, sahibi olduğu demir-çelik fabrikalarını kaynağı belli olmayan paralarla kurduğunu iddia eden Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), Şerif hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açmıştı.