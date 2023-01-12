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Palu ailesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Tuncer Ustael'den dikkat çeken sözler! 'Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum'

12.01.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da tanınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kocaeli’de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen damat Tuncer Ustael, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. İşte detaylar...

Palu ailesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Tuncer Ustael'den dikkat çeken sözler! 'Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum'

Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal’ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu bulunan dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Sanık Hava Palu’nun avukatı, müvekkili hakkında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rapor alınması talebinde bulundu.

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"HERKESİ VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Sanık İsa Palu ise İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmek istediğini aktararak beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumuna bazı sanıklar hakkında rapor alınması için yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, sanık Hava Palu için rapor talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 6 Nisan’a erteledi.

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NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti.

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Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple ’Usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Palu ailesi

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