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Pamela Anderson'ın şaşırtan güzellik sırları! String çamaşırını öyle bir alanda kullanıyor ki...

02.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamela Anderson yaşına rağmen pürüzsüz cildi, parlak saçları ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. 55 yaşındaki Anderson'ın sağlık ve moda ipuçları oldukça merak ediliyordu. Pamela Anderson yaptığı açıklamalarda hayat alışkanlıklarını açıkladı. TikTok'ta bir kadın bu tüyoları deneyerek etkilerini paylaştı.

Pamela Anderson'ın şaşırtan güzellik sırları! String çamaşırını öyle bir alanda kullanıyor ki...

Pamela Anderson güzelliği ile dikkat çeken kadınlar arasında yer alıyor. Tüm dünyada oldukça fazla hayran kitlesi olan Anderson'ın güzellik sırlarını uygulayan birçok kadın bulunuyor. Anderson, Bristh Vogue ile yaptığı bir röportajda hayatında uyguladığı hayat alışkanlıklarını paylaştı. Sara Alhariri, TikTok hesabında g-string iç çamaşırının farklı kullanım alanını da içeren bu tüyoları denedi.

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STRİNG ÇAMAŞIRINI ÇANTASINDAN AYIRMIYOR

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Pamela Anderson, saçlarını bağlamak için çantasında bir G-string bulundurduğunu açıkladı. Videoda "Çantamda neden bir G-string var bilmiyorum ama bana saç tokası olmadığını söyleme" dedi.

"İşin püf noktası bu. Dağınık topuz - içlerine her zaman bir külot sakladı," diye açıkladı.

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Sara, "Stil hilesini gördüğüm an, kendi de denemem gerektiğini biliyordum." diyerek bu farklı hileyi göstererek paylaştı. "Bu hilenin harika bir şekilde işe yaraması beni şaşırttı. Saçımı her zamanki saç tokamla toplamama kıyasla ne kadar iyi durduğuna inanamadım."

FİT VÜCUDU İÇİN ARALIKLI ORUÇ TUTUYOR

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Pamela'nın günlük rejimi, aralıklı oruç tutmaktan ve sadece sabah 10 ile akşam 6 arasında yemek yemekten oluşuyor. "Gün boyunca böğürtlen ve yaban mersini gibi taze meyvelerin yanı sıra hindistancevizi sütlü çilekli smoothie atıştırdım. Akşam yemeği için Pamela'nın evde yaptığını söylediği bir Buda kasesini seçtim. Bir kinoa yatağının üzerinde nohut topları, avokado, kavrulmuş sebzeler, salatalık salatası ve humus kullanarak kendi Akdeniz tarzı vegan kasemi yarattım."

ANDERSON'IN GÜZELLİK HİLELERİNİN SONUÇLARI

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Sara denediği tüyolar hakkında "Sarışın bombanın imza saç stilini denemeyi kesinlikle çok sevdim. Bununla birlikte, günlük beslenme rejimi benim kişisel ihtiyaçlarıma uygun değildi. Pamela'nın vegan yemekleri, daha önce denediğim işlenmiş vegan abur cuburlardan çok daha lezzetli olsa da, iştahımı tam olarak tatmin etmediğini hissettim."

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