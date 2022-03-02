HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

02.03.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'nin sonlarına doğru ortaya çıkan pandemi dünya çapında milyarlarca insanın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra maske ve HES kodu kullanımı ile ilgili önemli değişiklikler yapılması kararının alındığını açıkladı. Peki pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

Bakan Koca, 2 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı ilgilendiren HES kodu ve maske kararını açıkladı. Toplantıda masaya yatırılan maske ve HES kodu meselesiyle alakalı önemli kararlar alındı. Peki pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Tüm kararlar Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

PANDEMİ BİTTİ Mİ HES KODU KALKTI MI?

Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. "Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek" diyen Bakan Koca, hastalık belirtisinin görülmediği bireylerin test yaptırma zorunluluğunun olmadığını da duyurdu.

Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maske kuralının devam edeceğini açıklayan Bakan Koca, "Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." dedi.

Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı." dedi.

Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?
Putin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktıPutin emir vermişti... Nükleer denizaltılar yola çıktı
Dünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifadeDünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifade
Anahtar Kelimeler:
maske pandemi HES kodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.