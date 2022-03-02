Pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan maske ve HES kodu kararı!

Bakan Koca, 2 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı ilgilendiren HES kodu ve maske kararını açıkladı. Toplantıda masaya yatırılan maske ve HES kodu meselesiyle alakalı önemli kararlar alındı. Peki pandemi bitti mi HES kodu kalktı mı? Tüm kararlar Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte detaylar...

PANDEMİ BİTTİ Mİ HES KODU KALKTI MI?

Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. "Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek" diyen Bakan Koca, hastalık belirtisinin görülmediği bireylerin test yaptırma zorunluluğunun olmadığını da duyurdu.

Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maske kuralının devam edeceğini açıklayan Bakan Koca, "Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." dedi.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı." dedi.





