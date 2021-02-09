Pandemi sürecinde obezite uyarısı: Ev yemekleri tüketin

Koronavirüs salgını döneminde yaşam alışkanlıklarımız değişti. Evde geçirilen vakit arttı. Buna karşılık hareketsiz kalan pek çok kişinin beslenme alışkanlığı bozulurken toplumda obezite arttı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, koronavirüs sürecinde kilo kontrolünü sağlamak için tencere yemeği pişirilmesini önerdi. Zünbülcan, “Tüketilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Kızartmalar sınırlı tutulmalı. Daha çok lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli" dedi.

Koronavirüs salgını günlük hayatımızda değişikliklere neden oldu. En başta da beslenme alışkanlığımız farklılaştı. Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte daha az hareket etmeye başladık. Birçok iş kolunda evden çalışmaya geçildi, okullar uzaktan eğitime döndü. Bu nedenle vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, normalden daha fazla ve daha yağlı yiyecekler tüketmeye yöneldi. Bu değişen yaşam ve beslenme alışkanlığı da kışı sürede obeziteyi artırdı.

OBEZİTE ARTTI

Hizmet-İş Sendikası'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkısıyla Ankara'da 15 Mayıs-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yaptığı ‘obezite’ araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar uzmanları düşündürdü. Farklı kurum ve kuruluşlardan, 'Genel İşler' iş kolundaki 201’i erkek ile 200’ü kadın olmak üzere toplam 401 çalışanın katıldığı araştırma sonucu açıklandı. Buna göre 10 çalışandan 4'ünün fazla kilolu, 4'ünün ise ‘obez’ olduğu belirlendi. Koronavirüs salgını döneminde yapılan bu araştırma ‘obezite’nin artış gösterdiğini gözler önüne serdi.