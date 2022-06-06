Pandemide herkes onu kullanıyordu! Ancak artık rüzgar tersine esiyor

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) pandemisinin ilk günlerinde hit haline gelen birçok şey vardı. Ancak bunlardan en dikkat çekici olanı bir sesli iletişim uygulaması olan Clubhouse'du. O dönem, dünyanın dört bir yanında gününü pandemi karantinaları ile geçiren pek çok insan birbirlerini online olarak dinlemek ve başkalarıyla sohbet etmek için Clubhouse'u kullanmaya başladı. Bu Clubhouse'un değerinin de bir anda fırlamasına neden oldu. Sahipleri, belki de hiç hayal edemeyecekleri rakamları gördüler. Ancak Clubhouse rüzgarı artık tersine döndü.

CLUBHOUSE'DA AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Bloomberg'in haberine göre; konuya yakın kaynaklara göre bu hafta birden fazla çalışan Clubhouse'dan ayrıldı. Ayrılıkların, sesli sohbet uygulamasının stratejisini daha geniş bir şekilde yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Görüşmelerin özel olması nedeniyle kimliği açıklanmamasını isteyen kişilere göre, şirket daha önce odaklandığı spor, haber ve uluslararası gibi alanlarından bazılarını kapattığı için bazı çalışanlar kendi başlarına şirketten ayrılmayı, yani istifa etmeyi seçtiler.

Clubhouse sözcüsü tarafından yapılan bildiride ise "Ekibimizi düzene sokmanın bir parçası olarak bazı pozisyonlar ortadan kaldırıldı ve birkaç kişi yeni fırsatların peşine düşmeye karar verdi. Mühendislik, ürün ve tasarım genelinde ise birçok pozisyon için işe alım yapmaya devam ediyoruz.” denildi.

Nina Gregory, Anu Atluru ve Aarthi Ramamurthy de dahil olmak üzere üç kadın 1 Haziran'da şirketten ayrıldıklarına dair tweet attı. Öte yandan Sean Brown geçen ay Clubhouse'dan ayrıldığını duyurmuş, Stephanie Simon ise nisan ayı sonlarında ayrılmıştı.

Clubhouse sözcüsü, "Bu yetenekli insanlar olmadan Clubhouse bugün olduğu yerde olmazdı. Yaptıkları her şey için çok minnettarız ve gelecekte harika şeyler yapacaklarını biliyoruz.” dedi.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Clubhouse 2020'deki lansmanından sonra dünyanın dört bir yanında karantina olan insanlar, online olarak başka kişileri dinlemek ve başkalarıyla sohbet etmek için hizmete katılım sağladı. Clubhouse'un değeri böylelikle 4 milyar dolara yükseldi. Şirket, uygulamayı karanlık mod gibi yeni özellikler ile güncellemeye devam etti. Ayrıca uygulama içi oyunlar da test edildi. Clubhouse CEO'su Paul Davison, kullanım istatistiklerini en son Kasım 2021'de CNBC'yle paylaştı. geçen yaz 300.000 olan her gün oluşturulan oda sayısının sonbaharda yaklaşık 700.000'e yükseldiğini kaydetti.

Ancak uygulama, diğer teknoloji şirketlerindeki rakip ürünlere ilham verdi. Twitter Spaces ile Clubhouse'a bir rakip yarattı. Başka uygulamalar da sesli sohbet için geliştirmeler yaptı. Böylece Clubhouse'a olan ilgi düştü.



