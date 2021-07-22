Clubhouse'da davetiye dönemi sona erdi

Clubhouse, davetiye sistemi ile öne çıkan bir sosyal medya platformu. Platform, sosyal medya tarafında yer almasına rağmen, Facebook gibi rakiplerinden oldukça farklı. Çünkü Clubhouse'un ana noktası ses. Clubhouse'ta insanlar canlı sohbet odalarına girebiliyor ve farklı ülkelerden veya farklı sohbet edebiliyor. Bu durum, bazı eklemeler yapılsa da bugüne dek hiç değişmedi. Fakat Clubhouse, şimdi çok eleştirilen davetiye sisteminde devrim gibi bir değişiklik yaptı.

CLUBHOUSE'TA ARTIK DAVETİYE YOK

Clubhouse, uygulamaya kaydolabilmek için bir davetiye sahibi olmanızı isteyen davetiye sistemini kaldırdığını açıkladı. Bu, uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı anlamına geliyor.

Bu önemli adım ile birlikte uygulama, davetiye gerekmeksizin herkesin kullanımına açılmış oldu. Yani Clubhouse'a kayıt olmak istediğinizde artık bir davetiye aramanız gerekmeyecek.

Ayrıca, Clubhouse'un açıklamasına göre günlük oda sayısı da 50 binden yarım milyona çıkmış durumda.

BACKCHANNEL İLE 90 MİLYONU AŞTI

Clubhouse'un doğrudan mesajlaşma ürünü Backchannel'ı geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunmuştu. Clubhouse'un açıklamasına göre Backchannel aracılığıyla ilk hafta boyunca 90 milyondan fazla mesaj gönderildi.

