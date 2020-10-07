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Panik anları! Bir anda hareket etmeye başlayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sivas'ta freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalışan vatandaş, bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte iki arkadaşın panik anları...

Panik anları! Bir anda hareket etmeye başlayınca...

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezinde meydana geldi. İki kişi park halindeki kamyondan yük indirdiği esnada freni boşalan araç hareket etti. Hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hareket eden kamyondan yük indiren iki vatandaşın panik anları ve kayan kamyonu elleri ile tutmaya çalışması dikkat çekti. Kamyona elle müdahale sonuç vermezken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA

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