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  4. Panik anları kamerada! Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Panik anları kamerada! Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

02.08.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon’da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor.

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YOĞUN MÜCADELE

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

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"HER YER BİR SANİYEDE YANDI"

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu” dedi.

Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor. (İHA)

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yangın Isparta
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