Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak olduğumu nasıl anlarım?

Öyleyse, panik bozukluğu denen bir tür anksiyete bozukluğunuz olabilir. Tedavi edilmeden bırakıldığında, panik bozukluğu yaşam kalitenizi düşürebilir çünkü başka korkulara ve zihinsel sağlık bozukluklarına, işte veya okulda sorunlara ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Panik bozukluğu nedir?



Panik bozukluğu olan insanlar, birkaç dakika veya daha uzun süren ani ve tekrarlayan korku atakları yaşarlar. Bunlara panik atak denir . Panik ataklar, gerçek bir tehlike olmadığında bile bir felaket veya kontrolü kaybetme korkusuyla karakterizedir. Bir kişi panik atak sırasında da güçlü bir fiziksel reaksiyon gösterebilir. Kalp krizi geçirmiş gibi hissedebilir. Panik ataklar her an ortaya çıkabilir ve panik bozukluğu olan pek çok kişi başka bir atak geçirme ihtimalinden endişe eder ve korkar.

Panik bozukluğu olan bir kişi, okula veya işe gitmek, markete gitmek veya araba kullanmak gibi normal rutinleri gerçekleştiremediği için cesareti kırılabilir ve utanabilir.

Panik bozukluğu genellikle gençliğin sonlarında veya yetişkinliğin başlarında başlar. Erkeklerden daha fazla kadında panik bozukluğu var. Ancak panik atak geçiren herkes panik bozukluğu geliştirmeyecektir.