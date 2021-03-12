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Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak olduğumu nasıl anlarım?

12.03.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak olduğumu nasıl anlarım?

Bazen birkaç dakika süren ani anksiyete atakları ve ezici korku atakları yaşıyor musunuz? Belki kalbiniz atar, terlersiniz ve nefes alamayacağınızı veya düşünemeyeceğinizi hissedersiniz. Bu saldırılar, açık bir tetikleyici olmaksızın tahmin edilemeyen zamanlarda mı meydana geliyor ve herhangi bir zamanda başka birine sahip olma olasılığı konusunda endişelenmenize neden oluyor mu?

Öyleyse, panik bozukluğu denen bir tür anksiyete bozukluğunuz olabilir. Tedavi edilmeden bırakıldığında, panik bozukluğu yaşam kalitenizi düşürebilir çünkü başka korkulara ve zihinsel sağlık bozukluklarına, işte veya okulda sorunlara ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Panik bozukluğu nedir?

Panik bozukluğu olan insanlar, birkaç dakika veya daha uzun süren ani ve tekrarlayan korku atakları yaşarlar. Bunlara panik atak denir . Panik ataklar, gerçek bir tehlike olmadığında bile bir felaket veya kontrolü kaybetme korkusuyla karakterizedir. Bir kişi panik atak sırasında da güçlü bir fiziksel reaksiyon gösterebilir. Kalp krizi geçirmiş gibi hissedebilir. Panik ataklar her an ortaya çıkabilir ve panik bozukluğu olan pek çok kişi başka bir atak geçirme ihtimalinden endişe eder ve korkar.

Panik bozukluğu olan bir kişi, okula veya işe gitmek, markete gitmek veya araba kullanmak gibi normal rutinleri gerçekleştiremediği için cesareti kırılabilir ve utanabilir.

Panik bozukluğu genellikle gençliğin sonlarında veya yetişkinliğin başlarında başlar. Erkeklerden daha fazla kadında panik bozukluğu var. Ancak panik atak geçiren herkes panik bozukluğu geliştirmeyecektir.

Panik bozukluğa ne sebep olur?

Panik bozukluğu bazen ailelerde ortaya çıkar, ancak kimse neden bazı aile üyelerinin buna sahipken bazılarının olmadığını bilmiyor. Araştırmacılar, beynin çeşitli bölümlerinin ve biyolojik süreçlerin korku ve endişede anahtar rol oynadığını keşfettiler. Bazı araştırmacılar, panik bozukluğu olan kişilerin zararsız bedensel hisleri tehdit olarak yanlış yorumladığını düşünüyor. Bilim adamları panik bozukluğu olan kişilerde beyin ve vücudun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla şey öğrenerek daha iyi tedaviler oluşturabilirler. Araştırmacılar ayrıca stres ve çevresel faktörlerin rol oynayabileceği yollar arıyorlar.

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Panik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Panik bozukluğu olan kişilerde şunlar olabilir:

Ezici anksiyete ve korkunun ani ve tekrarlayan panik atakları
Panik atak sırasında kontrolden çıkma hissi veya ölüm korkusu veya yaklaşan kıyamet
Panik atak sırasında kalp çarpıntısı veya çarpması, terleme, titreme, titreme, nefes alma sorunları, halsizlik veya baş dönmesi, ellerde karıncalanma veya uyuşma, göğüs ağrısı, mide ağrısı ve mide bulantısı gibi fiziksel semptomlar
Bir sonraki panik atağın ne zaman olacağına dair yoğun bir endişe
Geçmişte panik atakların meydana geldiği yerlerden korkma veya kaçınma
Panik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Öncelikle belirtileriniz hakkında doktorunuzla konuşun. Doktorunuz, belirtilerinize ilgisiz bir fiziksel sorunun neden olmadığından emin olmak için bir muayene yapmalı ve sağlık geçmişinizi sormalıdır. Doktorunuz size bir psikiyatrist veya psikolog gibi bir akıl sağlığı uzmanına başvurabilir.

Psikoterapi . Bilişsel davranışçı terapi (CBT) adı verilen bir tür psikoterapi, panik bozukluğu için birinci basamak tedavi olarak özellikle yararlıdır. CBT size panik atakla ortaya çıkan duygulara farklı düşünme, davranış ve tepki verme yolları öğretir. Panik ataklar sırasında ortaya çıkan fiziksel anksiyete ve korku hislerine farklı tepki vermeyi öğrendiğinizde ataklar ortadan kalkmaya başlayabilir.

Panik atak ilaçları nelerdir?

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar)
Serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler)
Beta blokerler
Benzodiazepinler
SSRI'lar ve SNRI'ler genellikle depresyonu tedavi etmek için kullanılır, ancak aynı zamanda panik bozukluğunun semptomları için de faydalıdır. Çalışmaya başlaması birkaç hafta sürebilir. Bu ilaçlar ayrıca baş ağrısı, mide bulantısı veya uyku güçlüğü gibi yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler, çoğu insan için genellikle şiddetli değildir, özellikle doz düşük başlarsa ve zamanla yavaşça artar.

Beta bloker adı verilen başka bir ilaç türü, hızlı kalp atış hızı gibi panik bozukluğunun bazı fiziksel semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Doktorlar panik bozukluğu için yaygın olarak beta bloker reçete etmese de, panik ataktan önce gelen belirli durumlarda yardımcı olabilirler.

Sakinleştirici ilaçlar olan benzodiazepinler, panik atak semptomlarını hızla azaltmada güçlü bir şekilde etkilidir, ancak sürekli kullanırsanız tolerans ve bağımlılığa neden olabilirler. Bu nedenle, doktorunuz bunları yalnızca ihtiyacınız olduğunda kısa süreler için reçete edecektir.

Doktorunuz sizin için en iyi ilacı ve dozu bulmak için sizinle birlikte çalışacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
anksiyete
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