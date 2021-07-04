Pankreas kanseri belirtileri nelerdir, endosonografinin önemi nedir?

Pankreas kanserinin genellikle son evreye geldiğinde belirti gösterdiğini vurgulayan Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eylem Karatay, pankreas kanserinde endosonografinin önemini sizler için anlattı.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ ARASINDA İŞTAHSIZLIK DA VAR

Pankreas kanseri genellikle geç aşamaya geldikten sonra tanı alan bir kanser türüdür. Pankreas kanseri belirtileri; kilo kaybı, iştahsızlık ve midede doluluk hissi olabilmektedir. Tanı yöntemlerinde radyolojik yöntemler ve kan tahlillerinden faydalanılmaktadır.

PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastalar pankreasta kitle ile başvurduklarında, bu hastaların ameliyat olup olmayacakları ya da kemoterapi veya radyoterapiye aday olup olmayacakları endosonografi yöntemi ile teşhis edilebilmektedir. Endosonografi, ucunda ultrason olan bir endoskoptur. Pankreas kanserinin tanı ve evrelemede yol gösterici bir yöntemdir. Pankreas kanserinde bazı durumlarda oluşabilen komplikasyonların tedavisinde de kullanılmaktadır.

PANKREAS TEDAVİSİNDE ENDOSONOGRAFİ SONRASI HASTA TABURCU EDİLİYOR

Tanısal anlamda yapılan endosonografi sonrası hastalar aynı gün taburcu edilebilirler. Ancak, hastalara endosonografi ile pankreasta saptanan bir tümörün tanısı konulmuş ve gerekli işlemler için hasta yönlendirilmiş olur.

