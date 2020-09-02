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Pantolon kemerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Şişli’de “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptıkları şahsın kabarık olduğunu fark ettikleri kemerinde uyuşturucu madde buldu.

Şişli’de “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptıkları şahsın kabarık olduğunu fark ettikleri kemerinde uyuşturucu madde buldu. Kemere fermuar diktiği öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, semtte şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Takip sonucunda şahsı sokak arasında durduran polis, üst aramasını yaptı ancak herhangi bir şey bulamadı. Bunun üzerine şahsı emniyete götüren polis, detaylı üst arama gerçekleştirdi.

Fermuarlı sistemli kemerde uyuşturucu
Aramalar esnasında polis, şahıstan kabarık olduğunu fark ettiği kemerini çıkartmasını istedi. Kemeri eline alan polis yaptığı inceleme de, yapılan bir fermuar sistemini açtığında satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın durdurularak aranması ve uyuşturucunun bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.
Polisi bile şaşırtan olay sonrası maddelere el konulurken, şahıs ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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