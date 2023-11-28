Pantolonların paça boyuna en uygun ayakkabı hangisi? Kombinlerinizi güçlendirecek stil tüyoları

Hazırlandınız, aynada harika gözüküyorsunuz. Son aşama ayakkabı... Acaba hangi ayakkabıyı giymeliyim? Hepimiz bunun kafa karışıklığını yaşıyoruz zaman zaman. Acaba topuklu mu daha çok yakışır yoksa babet mi giysem? Sneaker ile daha cool mu gözüksem yoksa stiletto ile daha havalı mı? Her pantolona yakışacak bir ayakkabı var elbette. Bakalım kim kime yakışıyormuş en çok, işte detaylar!

Stilettolar hangi tarz pantolonlara uyum sağlar?

Stiletto giymeyi seviyor ama hangi tarz pantolonlarla kombinlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Stilettolar, en çok dar kesim pantolonlarla güzel bir uyum sağlar. Stiletto ile giyebileceğiniz dar paça pantolonların paça boyu tam bilek hizasında ya da bir tık üzerinde olmalı. Daha uzun paçalar stiletto ile hoş gözükmez. Dar paça pantolonunuzla kombinlemek için bir stiletto arıyorsanız, her kombine uyum sağlayacak o ayakkabı işte burada!

Dar paça pantolonların altına stiletto dışında başka hangi ayakkabı giyilir?

Dar paça pantolon giymeyi seviyorsanız, stiletto dışında tercih edebileceğiniz ayakkabı ve botları da merak ediyor olmalısınız. Dar paça jean pantolonlar ile eğer vücut yapınız ince uzun ise, sneaker çok hoş durur. Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan sneakerlar, her kombine uyum sağlamasıyla da gönülleri fethediyor. Çok satanlarda zirvede yer alan bu model işte tam karşınızda: Skechers Kadın D'lites

Dar paça kumaş pantolonların altına ayrıca, kalın topuklu şık terlik modelleri de çok yakışır.

Skinny jeanler ile ince topuklu çizmeler de çok hoş duruyor!

Skinny model bir jeaniniz varsa altına, ince topuklu bileği saran zarif bir topuklu bot tercih edebilirsiniz. Şıklığınızla göz kamaştırmanızı sağlayacak topuklu botlar, günlük hayatta ya da özel davetlerde, kısacası her zaman her yerde kurtarıcı! Zamansız bir model arıyorsanız o da, işte burada!

İspanyol paça pantolonun altına hangi ayakkabı ya da bot giyilir?

İspanyol paça pantolon tercih ettiğinizde kendinizi biraz yerden yükseltecek topuklu modelleri tercih etmeniz uygun olur. İspanyol paça pantolonlarla en çok yakışan botlardan biri platform tabanlı kalın topuklu botlar. Kış için ideal bu kalın taban botlar sizi İspanyol paça pantolonunuzun içinde çok daha iyi gösterir. Gardırobunuzda kalın tabanlı bir bot olsun istiyorsanız, CZ London'un bu modelini tercih edebilirsiniz.

Kısa botlar nasıl kombinlenir ya da nasıl kombinlenmemeli?

Bu tarz botları seviyor ama nasıl kombinleyeceğinizi mi bilmiyorsunuz? Dikkat edilmesi gereken püf noktaları öğrendikten sonra işiniz çok daha kolay olacak. Bilekte topuklu botlar giydiğinizde, ne çok uzun ne çok kısa paça tercih etmelisiniz. Teniniz gözükmemeli ama paça gereğinden fazla da uzun olmamalı.

Bol paça pantolonlar, sneakerlar ile de çok hoş oluyor

Burada dikkat etmeniz gereken, pantolonun paçasının yere sıfır olması.mEğer paçası daha kısa olursa ne yazık ki hoş bir görüntü oluşturmaz. Bu yüzden bu tarz bol kesim bir pantolon aldığınızda, altınıza giymek istediğiniz spor ayakkabı ister kalın tabanlı olsun, ister düz bir sneaker olsun, paça boyunu yere sıfır olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.

Hangi pantolon hangi ayakkabı ya da bot ile giyilir sorusunun cevabını biraz olsun verdiğimizi düşünüyoruz!

Hala kararsız kalanlar, bu tablodan yardım alarak kombinlerini yapabilir. Unutmayın ne giyerseniz giyin en önemlisi kendine güven. Onu her zaman üzerinizde taşıyın, işte o zaman göz kamaştırmanız kaçınılmaz olur.

Kaynak: Onedio

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