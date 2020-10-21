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Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, halka açık dini bir törende ilk kez maske ile görüntülendi.

Papa Francis ilk kez maske ile görüntülendi

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Santa Maria Roma Bazilikası'nda halka açık bir törende ilk kez maske taktı. Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Papa Francis bu kez maske takmayı tercih etti.

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Francis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Dağlık Karabağ dahil diğer çatışmalar için dua etti. Törenle aynı anda Roma'nın diğer yerlerinde Müslüman, Budist, Sikh ve Hindu liderler de barış için dua etti.

Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken, Vatikan'da papayı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda geçtiğimiz günlerde virüs tespit edilmişti.

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