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  4. Papa Francis, İran’daki patlamaların kurbanları için dua etti

Papa Francis, İran’daki patlamaların kurbanları için dua etti

06.01.2024 17:18 | Son Güncelleme:
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Katolik dininin ruhani lideri Papa Francis, İran’da 3 Ocak bombalı saldırılarında ölen ve yaralananlar için dua etti.

Papa Francis, İran’daki patlamaların kurbanları için dua etti

İran’da 3 Ocak’ta suikasta kurban giden İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin mezarının yakınlarda patlayan iki bomba, 84 kişiyi öldürmüş ve 250’den fazla kişiyi yaralamıştı. Papa Francis, bugün Epifani bayramı sebebiyle yapılan ayinde İran’daki bombalı saldırıların mağdurları için dua etti.

Papa Francis ayrıca paylaştığı mesajında “Başta Kirman'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda mağdurun yakınları, çok sayıda yaralanan ve bu büyük acıdan etkilenen tüm İran halkına yakınlığımı ifade ediyorum” dedi.

Kaynak: DHA


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Papa İran
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