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Papa Franciscus'tan misyonerlik eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 05:08 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Hristiyanlık mesajının misyonerlik faaliyetlerinden geçmediğini bu faaliyetlerin daima kapalı bir yola ilettiğini söyledi

RABAT (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık mesajının başkalarıyla ilişkiler kurma üslubuyla ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Fas'ı ziyaret eden Papa Franciscus, başkent Rabat'taki Kıddis Botros Katedrali'nde binlerce Hristiyan'ın katıldığı büyük bir ayin düzenledi.

Ayin sırasında konuşma yapan Papa Franciscus, Hristiyanlık mesajının misyonerlik faaliyetlerinden geçmediğini bu faaliyetlerin daima kapalı bir yola ilettiğini söyledi.

Başkalarıyla ilişkiler kurma üslubuyla Hristiyanlık mesajının ulaştırılması gerektiğine işaret eden Papa şunları söyledi:

"Sorun sayımızın az olmasında değildir. Rahipler ve din adamları olarak görevimizi işgal ettiğimiz alanın genişliği ve sayısı değil, günlük hayatı, sevinçleri, hüzünleri ve sıkıntıları paylaştığımız kişilerin arasında yaşadığımız üslup üzerinden değişim, sürpriz ve empati yaratma gücümüz belirler."

İki günlük ziyaret için Fas'ta bulunan Papa Franciscus, Fas Kralı 6. Muhammed'le de bir araya geldi.

Fas'a 1985'ten bu yana ilk kez Vatikan'dan böyle üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştiriliyor.

Resmi verilere göre yüzde 99'u Müslüman olduğu belirtilen Fas'ta dini azınlıklara ilişkin resmi veriler bulunmuyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Dünya'daki Dini Özgürlüklerin Durumu" adlı 2017 raporunda Fas'ta Hristiyanların 2 bin ila 3 bin, Yahudilerin ise 3 bin ila 4 bin kişi olduğu kaydediliyor.

Sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalar yapan Fas Hristiyan Koordine Merkezi 22 Mart'ta ülke makamlarına yaptığı çağrıda "kiliselerde ibadet özgürlüğü, kilise evliliği hakkı ve cenaze merasimlerine saygının garanti altına alınması" çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fas hristiyan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus

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