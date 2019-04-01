Papa Franciscus'tan misyonerlik eleştirisi

RABAT (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Hristiyanlık mesajının başkalarıyla ilişkiler kurma üslubuyla ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Fas'ı ziyaret eden Papa Franciscus, başkent Rabat'taki Kıddis Botros Katedrali'nde binlerce Hristiyan'ın katıldığı büyük bir ayin düzenledi.

Ayin sırasında konuşma yapan Papa Franciscus, Hristiyanlık mesajının misyonerlik faaliyetlerinden geçmediğini bu faaliyetlerin daima kapalı bir yola ilettiğini söyledi.

Başkalarıyla ilişkiler kurma üslubuyla Hristiyanlık mesajının ulaştırılması gerektiğine işaret eden Papa şunları söyledi:

"Sorun sayımızın az olmasında değildir. Rahipler ve din adamları olarak görevimizi işgal ettiğimiz alanın genişliği ve sayısı değil, günlük hayatı, sevinçleri, hüzünleri ve sıkıntıları paylaştığımız kişilerin arasında yaşadığımız üslup üzerinden değişim, sürpriz ve empati yaratma gücümüz belirler."

İki günlük ziyaret için Fas'ta bulunan Papa Franciscus, Fas Kralı 6. Muhammed'le de bir araya geldi.