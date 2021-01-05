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Papara iletişim, müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

05.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Papara iletişim, müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

İçindekiler

  • Papara İletişim Bilgileri
  • Papara Müşteri Hizmetleri Numarası
  • Papara Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
  • Papara Destek Hattı
  • Papara Anlaşmalı Noktalar ve ATM’ler
  • Papara Temsilcileri
  • Papara Sosyal Medya Hesapları
  • Papara Dijital İşlem Kanalları
  • Papara Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler
  • Papara Card Dünyası
  • Papara Edu Dünyası
  • Papara Blog
  • Papara Mobil Uygulaması

“Banka değil, Papara’yız” sloganıyla yeni nesil para transfer ve yatırım işlemlerinin öne çıkan ismi Papara, teknolojiye uyum sağlayarak geleneksel yatırım işlemlerine yeni bir bakış açısı sunuyor. Papara’nın Türkiye’de giderek genişleyen kullanıcı kitlesinin ihtiyaç duyacağı Papara iletişim bilgilerini ve dijital işlem seçeneklerini sizler için derledik. İşte Papara iletişim bilgileri detayları…

Papara, geleneksel finansal işlemlere kullanıcı odaklı yeni bir anlayış getirerek teknolojiyle gelişmeyi hedefleyen finansal bir kuruluş. Türkiye’de de her geçen gün daha çok tercih edilen Papara’yı keşfeden herkes rahatlıkla gerçekleştirecekleri bir para transfer ve yatırım işlemiyle tanışıyor. Elektronik para kuruluşu olarak 2016 yılında kurulan Papara, uzman kadrosuyla her geçen gün gelişerek yerini sağlamlaştırıyor. Giderek genişleyen bir aile olarak Papara, bu hedefi doğrultusunda gerek büyümek, gerek kendilerini tanıtmak ve gerekse müşteriyle sorunsuz bir iletişimde bulunmak için geliştirdiği müşteri hizmetleri kalitesiyle müşteri odaklı hareket etmeyi sürdürüyor. Kısa sürede hesap açarak yatırım işlemlerinizde rahatlıkla kullanacağınız Papara’nın müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerine dair detaylar bu yazıda yer alıyor. İşte Papara iletişim, Papara destek hattı ve Papara telefon numarası bilgileri…

Papara İletişim Bilgileri

Saniyeler içinde ücretsiz olarak Papara hesabı açarak Papara’nın avantajlarla dolu dünyasıyla tanışabilirsiniz. Papara avantajlarından faydalanırken ihtiyaç duyabileceğiniz, her an yanınızda olacak müşteri hizmetleriyle kaliteli bir iletişim kurabilirsiniz. 7 gün 24 saat destek alabileceğiniz iletişim numaraları, iletişim adresleri, dijital sayfaları ve dijital uygulamalarıyla Papara’ya ait bütün iletişim bilgileri bu yazıda sizler için derlendi. İşte detaylar…

Papara Müşteri Hizmetleri Numarası

Papara canlı destek hattı ile 7 gün 24 saat boyunca merak ettiğiniz konuda her türlü desteği alabilir, sorularınızı ve önerilerinizi Papara müşteri hizmetleri yetkililerine iletebilirsiniz. Uzman müşteri hizmetleri kadrosuyla Papara sorunlarınızı en kısa sürede çözüme ulaştırır.

Papara müşteri hizmetleri telefon numarası 0850 340 0 340’ı her zaman arayabilir, görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Papara Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Papara genel müdürlüğe ait iletişim bilgileri şöyledir:

  • Papara genel müdürlük adresi: Papara Kampüs, Üçer Sok. No: 8 34696 Üsküdar, İstanbul, Türkiye
  • Papara genel müdürlük telefon numarası: 0850 340 03 50
  • Papara yönetim kurulu başkanı: Ahmet Faruk Karslı
  • Papara mail adresi: destek@papara.com

Papara Destek Hattı

Papara’nın müşteri hizmetleri numarası dışında mail adresi ile de görüşlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz.

destek@papara.com e-posta adresini kullanarak her türlü soru ve öneriniz için Papara yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

Papara müşteri iletişim yetkilileri en kısa sürede tarafınıza dönüş yapacaktır.

Papara Anlaşmalı Noktalar ve ATM’ler

Dijital işlem odaklı Papara'nın para çekme ve para yatırma işlemlerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir, ATM ile para transferi yapabilirsiniz.

Papara hesabınızdaki paranızı 7 gün 24 saat istediğiniz banka hesabına yatırabilirsiniz.

PTT ve Teknosa şubelerinden de para yatırma işlemi yapabilirsiniz.

Papara Black Card’ınız ile her ATM’den paranızı çekebilirsiniz.

Papara Temsilcileri

Papara temsilcisi olan markalarla daha rahat bir Papara deneyimi yaşayabilirsiniz.

Papara temsilcisi markalar Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri, BiTaksi Mobil Teknoloji, Teknosa, Mikrosaray ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile işlemlerinizi yapabilmeniz mümkün.

Papara temsilcilerinin iletişim bilgilerine ve iletişim numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Papara Sosyal Medya Hesapları

Papara’yı sosyal medya üzerinden de takip edebilir, yeniliklerden ve Papara dünyasından her an her yerde haberdar olabilirsiniz.

Papara’yı Instagram ve Twitter üzerinden papara kullanıcı adıyla; Facebook ve YouTube üzerinden paparatr kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.

Papara Dijital İşlem Kanalları

Papara dünyasına ait dijital işlemler için ihtiyacınız olan adres bilgilerini ve uygulama detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Papara Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Papara’nın dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştireceğiniz bütün yatırım ve para işlemleri için web adresi: papara.com

Papara’nın web sitesi aracılığıyla Papara dünyasına adım atabilir ve avantajlarla dolu yeni nesil banka anlayışını keşfedebilirsiniz. Papara web sitesi aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Yeni Papara hesabınızı oluşturabilir, var olan hesabınızla siteye giriş yaparak işlemlere başlayabilirsiniz.
  • Bireysel ve kurumsal hesap açarak bireysel ve kurumsal avantajları keşfedebilirsiniz.
  • Bireysel hesabınızla 7 gün 24 saat para transferi yapabilir, bütçenizi yönetebilir ve Papara Card’ın avantajlarla dolu dünyasını keşfedebilirsiniz.
  • Kurumsal hesabınızla Papara’nın birlikte çalıştığı markaları keşfedebilir, size özel avantajlarla geleneksel ödeme yöntemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda Papara’yla çalışmanın keyfine varabilirsiniz.
  • Ücretler ve limitler hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsiniz. Hesap açma, para transferi, Papara Card ve Papara Card ile yapacağınız bankacılık işlemleri gibi her türlü işlemde ne kadar ücret ödeyeceğinizi önceden öğrenebilirsiniz. Bakiye, para çekme, para transfer limitlerini de web sitesinden öğrenebilirsiniz.
  • Yardım seçeneğiyle sıkça sorulan soruları inceleyebilir, topluluk.papara.com adresindeki Papara Topluluk’a katılarak merak ettikleriniz hakkında Papara müşterileriyle iletişime geçebilirsiniz.
  • Papara web sitesi aracılığıyla üyeliğiniz ile para transferi, döviz işlemleri, ödemeler gibi bankacılık işlemlerini EFT ücreti olmadan, dilediğiniz saatte gerçekleştirebilirsiniz.
  • Papara Blog sayfası ile bireysel finans, eğlence, teknoloji, cashback gibi başlıklar altında Papara dünyasından blog yazılarını keşfedebilirsiniz.
  • Papara Card ve Papara Edu dünyasını yakından keşfedebilirsiniz.

Papara Card Dünyası

Papara Card başvurusunu papara.com web adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Papara Card ile borçlanmadan kazanmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Yurt içinde ve yurt dışında, internet alışverişlerinde harcayabilir, cashback ile anlaşmalı markalarla yapacağınız işlemlerde nakit kazanabilirsiniz.

Papara Edu Dünyası

Papara Edu öğrencilerin yararlanabileceği bütün avantajları sunuyor. Papara web adresi papara.com üzerinden başvurusunu yapabileceğiniz Papara Edu, ailelerle öğrenciler arasındaki nakit alışverişini en kolay yoldan sağlarken öğrencilere getirdiği avantajlarla öne çıkıyor.

Papara Blog

Papara blog için blog.papara.com web adresini kullanabilirsiniz. Teknoloji, yaşam, eğlence gibi çeşitli kategorilerde finans ve Papara dünyasıyla ilgili yazıları takip edebilir, Papara dünyasına ait güncel haberleri ilk siz öğrenebilirsiniz.

Papara Mobil Uygulaması

Papara mobil uygulaması ile bütün dijital finans işlemlerinizi en kısa ve en kolay yoldan dilediğiniz saatte dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz.

Papara mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilir, avantajlarla dolu Papara dünyasının keyfini mobil cihazınızda da kesintisiz sürebilirsiniz.

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