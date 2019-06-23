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Papayadan ananasa! Saç dökülmesini ve kepek oluşmasını önleyecek mucize öneriler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 23.06.2019 01:40 | Son Güncelleme

Kozmetik cerrah Dr. Bashar Bizrah gıdaların ‘gizli birer şifa kaynağı’ olduğunu söyleyerek, özellikle kadınların daha çok sorun yaşadığı kepek problemi ve saç dökülmelerinin önüne geçebilmeleri için oldukça etkili tavsiyelerde bulundu.

Papayadan ananasa! Saç dökülmesini ve kepek oluşmasını önleyecek mucize öneriler

Dr. Bashar Bizrah, elmaların kepeklenmeyi önlemeye yardımcı olabileceğini, şeftalilerin de saç incelmesini durdurabileceğini söylüyor. Beyond Med Center kliniğinin kurucusu Dr. Bizrah şunları söyledi: ‘Erkek veya kadın tipi kelliklerin nedeni genetiktir. Ancak sağlıksız saç derisi yüzünden dökülen saçlar daha önlenebilir niteliktedir. Bu noktada beslenme alışkanlıklarınız devreye giriyor.’ İşte sağlıklı saçlara kavuşmak için tüketmeniz gereken 5 gıda.

PAPAYA

1

Vücudunuz, genellikle sığır, tavuk, balık, fasulye, yumurta ve süt ürünleri gibi yiyeceklerde bulunan belirli amino asitleri birleştirerek kolajen oluşturur. Fakat bu süreç aynı zamanda kilit bir bileşen olarak C vitamini gerektiriyor. Ve papaya C vitamini bakımından bol miktarda bulunuyor 235 miligram C vitamini içeren bir büyük papaya bir portakal miktarının iki katından fazla. Bu meyve saç dökülmesi ile bağlantılı olan potasyum bakımından da zengin.

ANANAS

2

Dr Bizrah şunları söyledi: ‘Çoğu insan serbest radikallerin farkındadır (vücutta gelişen ve hastalıklara ve yaşlanmaya neden olan hücrelere zarar verebilen kararsız atomlar.) Bu serbest radikaller özellikle yaşlılarda duyarlı saç köklerine daha çok zarar verebilir. Bunun için bol bol ananas tüketmelisiniz. Ananasta bulunan antioksidanlar da diğer gıdalarda bulunanlardan daha uzun süre dayanır ve bu da onları özellikle etkili kılar.’

ŞEFTALİ

3

Sağlıklı bir saçı korumak için saç derisinin yeterli nem alması önemlidir. Saç deriniz, saç telini büyüdükçe yağlayan doğal bir yağ olan sebum üreten yağ bezlerini içerir. Saçınızdaki nemlendirici sebum yeterli değilse, saç deriniz acı çekecektir. Şeftaliler, A ve C vitaminleri bakımından zengin oldukları için bununla savaşabilir, bu yüzden harika bir doğal nemlendiricidirler.

KİVİ

4

Kivi iyi seviyede A vitamini, E vitamini, K vitamini ve beta-karoten, lutein ve ksantin gibi flavonoid antioksidanlar içerir. Yine, meyvelerde kolajen üretimi için iyi olan birçok C vitamini ve nem sağlayan omega-3 yağ asitleri bulunur. Kivi çinko, magnezyum ve fosfor gibi mineraller açısından da zengindir. Bunlar, kafa derisinde doğru kan dolaşımını teşvik etmeye yardımcı olarak saçları köklerinden güçlendirir. Bakır bakımından da zengindir, bu da saçın doğal rengini korumasına ve beyaz saçları uzak tutmasına yardımcı olur.

ELMA

5

Elmalar, sağlıklı bir saç derisinin bakımı ve kepek oluşumunun önlenmesi için hayati olan A, B ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca, serbest radikalleri uzak tutmak ve hücre yenilenmesine yardımcı olmak için antioksidanlarla doludurlar. Bu arada, 2002'de bir Japon ekibi tarafından elma özünün saç büyümesini nasıl teşvik edebileceğini inceleyen bir bilimsel araştırma da yapıldı. Bilim adamlarına göre, Japonya Tsukuba'daki Tsukuba Araştırma Laboratuvarı'ndan gelen elmalar, yeni saçların uzamasına yardımcı olan bir bileşik olan prosiyanidin B-2'yi içeriyor.

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