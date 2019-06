Papayadan ananasa! Saç dökülmesini ve kepek oluşmasını önleyecek mucize öneriler

Dr. Bashar Bizrah, elmaların kepeklenmeyi önlemeye yardımcı olabileceğini, şeftalilerin de saç incelmesini durdurabileceğini söylüyor. Beyond Med Center kliniğinin kurucusu Dr. Bizrah şunları söyledi: ‘Erkek veya kadın tipi kelliklerin nedeni genetiktir. Ancak sağlıksız saç derisi yüzünden dökülen saçlar daha önlenebilir niteliktedir. Bu noktada beslenme alışkanlıklarınız devreye giriyor.’ İşte sağlıklı saçlara kavuşmak için tüketmeniz gereken 5 gıda.

PAPAYA

Vücudunuz, genellikle sığır, tavuk, balık, fasulye, yumurta ve süt ürünleri gibi yiyeceklerde bulunan belirli amino asitleri birleştirerek kolajen oluşturur. Fakat bu süreç aynı zamanda kilit bir bileşen olarak C vitamini gerektiriyor. Ve papaya C vitamini bakımından bol miktarda bulunuyor 235 miligram C vitamini içeren bir büyük papaya bir portakal miktarının iki katından fazla. Bu meyve saç dökülmesi ile bağlantılı olan potasyum bakımından da zengin.

ANANAS

Dr Bizrah şunları söyledi: ‘Çoğu insan serbest radikallerin farkındadır (vücutta gelişen ve hastalıklara ve yaşlanmaya neden olan hücrelere zarar verebilen kararsız atomlar.) Bu serbest radikaller özellikle yaşlılarda duyarlı saç köklerine daha çok zarar verebilir. Bunun için bol bol ananas tüketmelisiniz. Ananasta bulunan antioksidanlar da diğer gıdalarda bulunanlardan daha uzun süre dayanır ve bu da onları özellikle etkili kılar.’