HABER

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 02:53 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul kasabasının yaklaşık 200 kilometre güneybatısında yerin 40 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğünün önce 7,3 olduğu açıklanan ancak daha sonra 7 olarak güncellenen depremin bölgede can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

TSUNAMİ UYARISI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezince depremin ardından yapılan uyarıda, yaklaşık 30 santimetre boyunda olması beklenen tsunami dalgalarının Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları kıyılarını etkileyebileceğini belirtildi.

Öte yandan Avustralya Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ülke sahil şeridinin tsunami riski altında olmadığı duyuruldu.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Kameraların bozuk olması mümkün müdür?Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Kameraların bozuk olması mümkün müdür?
ABD Senatosu'ndan Trump'a Cemal Kaşıkçı mektubuABD Senatosu'ndan Trump'a Cemal Kaşıkçı mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Gine deprem tsunami uyarısı

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Senatosu'ndan Trump'a Cemal Kaşıkçı mektubu

ABD Senatosu'ndan Trump'a Cemal Kaşıkçı mektubu

FBI Direktöründen Çin açıklaması: ABD'nin gördüğü en karmaşık tehdit

FBI Direktöründen Çin açıklaması: ABD'nin gördüğü en karmaşık tehdit

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.