Papua Yeni Gine'den "kelepir fiyata" satılık Maserati filosu

Papua Yeni Gine 2018'de düzenlenen APEC zirvesi için 40 araçlık bir Maserati filosu satın almıştı. Sri Lanka'daki bir bayi aracılığıyla satın alınan ve bir jumbo jet ile ülkeye getirilen lüks araçlar, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'de eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

MASERATI'LERİ KELEPİR FİYATTAN SATIŞA ÇIKARDILAR

Guardian'ın haberine göre, Papua Yeni Gine Maliye Bakanı John Pundari, lüks araçların satın alınmasının "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti ve araçları "kelepir" olarak 400 bin Papua Yeni Gine Kinası (yaklaşık 1 milyon TL) karşılığında satışa çıkartıldıklarını duyurdu.

Eski başbakan Peter O'Neill liderliğindeki hükümet, arabaların her birini 500 bin Papua Yeni Gine Kinası karşılığında (yaklaşık 1 milyon 266 bin TL) satın almıştı ve toplamda 20 milyon Papua Yeni Gine Kinası (yaklaşık 50 milyon 712 bin TL) harcamıştı.

"KORKUNÇ BİR HATA YAPTIK"

Bakan John Pundari, "Eğer bir öngörümüz olsaydı, Maserati satın alınmazdık. Korkunç bir hata yaptık. Papua Yeni Gine'de Maserati bayiniz yoksa Maserati satın almak için de hiçbir nedeniniz yoktur" dedi.

Zirveye katılan dünya liderleri için alınan araçlara gelen tepkiler nedeniyle Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern gibi bazı liderler, araçlara binmeyi reddetmişti.

ÜÇ YILDA SADECE İKİSİ GİTTİ

Halktan gelen tepkileri azaltmak için zamanın APEC bakanı Justin Tkachenko araçların peynir ekmek gibi satılacağına söz vermişti.

Ancak üç yılda sadece ikisi satılabildi.

