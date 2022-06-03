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  4. Para isteyen torununu öldürmüştü! Dedeye indirimle 20 yıl hapis

Para isteyen torununu öldürmüştü! Dedeye indirimle 20 yıl hapis

03.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, tartıştığı torunu Alihan Gölbaşı'yı bıçaklayarak öldüren dedeye haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Gölbaşı, ''Çok pişmanım'' derken, söz konusu olayın torunun dededen para istemesi yüzünden çıktığı belirtilmişti.

Para isteyen torununu öldürmüştü! Dedeye indirimle 20 yıl hapis

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Gölbaşı mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya aile yakınları ile taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Gölbaşı, “Çok pişmanım” dedi. Torunu Alihan Gölbaşı’ya karşı işlediği ‘altsoydan akrabaya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Ali Gölbaşı, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, olayda kullanılan bıçağın 6136 Sayılı Kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık Ali G. hakkında 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına hükmetti.

''ALİHAN UYUŞTURUCU KULLANIYORDU''

Mahkemedeki ilk savunmasında maktul torununun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini söylemiş şöyle ifade vermişti: ''Olay sabahı Alihan eşimle kavga etmiş. Eşim ağlıyordu. Ne olduğunu sordum söylemedi. Daha sonra eşim evden çıkarak mendil satmaya gitti. Alihan ise evde kaldı. Yeni bir silah almış, bana silahı gösterip ‘hadi iyisin, iyisin’ dedi.

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Alihan arkadaşıyla birlikte evde hazırladıkları tüpte uyuşturucu kullanıyorlardı. Ben evden çıktım ve akşam eve geldim. Dışardayken 3-4 tane bira içmiştim. Geldiğimde Alihan evde tek başınaydı. Bir ara mutfağa girdim. Masada duran, hurdacılık işinde kullandığım bıçağı alıp belime koydum. Dışarı çıkacaktım ancak Alihan gelip benden para istedi. Param olmadığını söyledim. Bana küfür etti ve yüzüme tokat attı. Montunun fermuarını açtı ve ben de daha önceden tabancası olduğunu gördüğüm için onu çıkaracak sandım. Ben de belimdeki bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki. Sonra Alihan yere çöktü. Babası geldi, arabaya alıp hastaneye götürdüler. Alihan daha önce de eşime bıçakla saldırmıştı.”

(İHA/DHA)


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