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'Para sayma' görüntüleri gündem olmuş, soruşturma başlatılmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2024 14:22
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili konuştu. İmamoğlu, "Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Zannediyorlar ki, Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz" dedi.

'Para sayma' görüntüleri gündem olmuş, soruşturma başlatılmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatılan görüntülerle ilgili konuşan İmamoğlu, sert ifadeler kullandı.

GFHFDJ

Şile Endüstriyel Atık Yakma Tesisi açılışında konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var.

"ÇAMUR SIÇRATMA ÇABASI İÇİNDELER"

Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler.

GFHDFH,

"ZANNEDİYORLAR Kİ; EKREM YILACAK. YILMAZ"

Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz.

Bunlar kumpasla seçimi kazanacağını zanneden bu uğurda hak yemekten de imtina etmiyorlar"

Yerel Seçim 2024


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