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Paraguay'da cinsel taciz davasının yargıçları açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Çocuğa cinsel tacizden hüküm giyen Katolik rahibe olması gerekenden düşük ceza veren 3 yargıç görevden uzaklaştırıldı

ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Katolik rahibe olması gerekenden düşük ceza veren 3 yargıç açığa alındı.

Yargıçların soruşturulmasından sorumlu özel jürinin hazırladığı raporda, Rahip Felix Miranda'yı suçu sabit görüldüğü halde ağır cezaya mahkum etmeyen mahkeme heyetindeki yargıçlar Fabian Iglesias, Nelio Prieto ve Blas Zorrilla'nın davayla ilgili soruşturma nedeniyle görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığı yer aldı.

Yargıçlar, geçen ay sonuçlanan davada Miranda'ya 2 yıl ertelenmiş hapis ve 800 dolar para cezası vermişti. Kararda "aleyhteki delillerin zayıflığı" cezanın düşüklüğüne gerekçe gösterilmişti.

Jüri, davanın savcılarından birinin şikayeti üzerine yargıçlar hakkında soruşturma başlamıştı.

Miranda hakkındaki dava 2006 yılında gündeme gelmişti. Mağdurun annesi, rahibi önce Paraguay Katolik Piskoposlar Konferansına şikayet etmiş, ancak sonuç alamayınca yargı yoluna başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Katolik rahip Paraguay

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