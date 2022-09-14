Paralarını çekemeyince bankaya saldırdılar! Lübnan'da ortalık karıştı: "3 yıldır paramızı rehin aldı"

Lübnan'da ortalık karıştı! Bankayı basan vatandaşlar paralarını alıp gitti. Olay yerinde güvenlik güçlerince geniş önlemler alındı. Beyrut'ta geçtiğimiz ay da bir silahlı saldırgan bankadaki parasını çekemediği için banka çalışanlarını tüm gün rehin almıştı. İşte banka baskınından şok görüntüler ve tüm ayrıntılar...

GÖREVLİLERE SALDIRDILAR

Başkent Beyrut’un Sodeco bölgesinde bir araya gelen banka mağduru onlarca kişi, paralarının bulunduğu özel bir banka önünde eylem yaptı.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir süre gösteri yapan eylemciler daha sonra bankaya girip, gişelerde bulunan görevlilere saldırdı.

BANKA VE ATM'DE HASAR OLUŞTU

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bankaya giren göstericiler bir süre sonra veznelerden bir miktar para aldıktan sonra olay bölgesinden uzaklaştı. Banka ve çevresi ise güvenlik güçlerince ablukaya alındı.

Eylemin ardından kapatılan banka şubesi ve önündeki ATM'de hasar meydana geldiği görüldü.

"3 YILDIR PARAMIZI REHİN ALDI"

Öte yandan bazı göstericiler, ellerindeki pankartlarla bölgede eyleme devam ediyor.

Burada gazetecilere konuşan bir eylemci, "Banka 3 yıldır paramızı rehin aldı. Kız kardeşim kanser hastası ve onun için paraya ihtiyacım var. 3 yıldır paralarımızın ödenmesini bekliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, bankadaki parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

(AA)

