Paranızı boşuna harcamayın... Sahte parfüm bakın nasıl anlaşılıyor!

Sahte parfüm satın almak sizi sadece kandırılmış ve üzülmüş hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de zararlı olabilir. Peki sahte parfümü gerçeğinden nasıl ayırt edeceğiz?
Gerçek parfümler tipik olarak oldukça kalın olan ve kutuya sıkıca yapışabilmesi için kusursuz bir şekilde katlanan selofan içerir. Öte yandan, uygun şekilde sarılmamış selofan, sahte parfümlerin açıklayıcı bir işaretidir.
Parfüm kutusunun plastik ambalajı çekici olmayan bir şekilde kapatılmışsa (dikiş yeri 5 mm'den daha genişse, düzensizse veya üzerinde fazla yapıştırıcı varsa), parfüm orijinal değildir. Orijinal parfümün ambalajı her zaman kusursuz dikişlere sahiptir.
Gerçek ambalaj, yüksek kaliteli kartondan yapılır ve şişeyi hasardan korumak için tasarlanmıştır. Bu nedenle kutunun içinde parfüm şişesini yerinde tutan özel bir yapı bulunmaktadır.
Karton grimsi değil beyaz olmalıdır.
Parfüm kutusunun altındaki sağı gösteren ok her zaman solu gösteren oktan daha koyu olmalıdır.
Bir parfüm satın alırken, orada yayınlanan bilgilerin ambalajın üzerinde verilenlerle uyuşup uyuşmadığını görmek için üreticinin web sitesini kontrol etmekten çekinmeyin. En küçük uyumsuzluk bile bir sahteciliğin işareti olabilir.
Ünlü markalar ürünlerinde çok fazla boya kullanmazlar, bu yüzden orijinal parfümün rengi genellikle soluktur. Bir sıvının çarpıcı 'kimyasal' rengi, sahte bir parfümün işaretidir.
Orijinal bir parfümün kapağı mükemmel şekilde simetrik olmalıdır.
Şişedeki seri numarası, kutunun altındaki numara ile aynı olmalıdır. Kutunun tabanına basılmalı veya mürekkeple basılmalıdır.
Gerçek parfümler pürüzsüz şişe kaplarına sahipken, taklit şişeler genellikle biraz serttir ve genellikle kötü yapılır, bazen plastikten yapılır. Kaliteli parfüm şişeleri, dökülmeye karşı dayanıklı, sıkı oturan kapaklara sahiptir.
Parfümü yalnızca ambalajı inceledikten ve kokuyu önceden analiz ettikten sonra denemelisiniz. Dikkatli olun çünkü sahte parfümler genellikle alerjik reaksiyonlara neden olabilir veya cildinizde istenmeyen kızarıklıklar bırakabilir. Parfümün her yönünü iyice kontrol ettikten sonra cildinize uygulayın ve gün boyunca kokusuna dikkat edin. Otantik ve karmaşık bir parfümse, orta ve alt notalarda kendini gösterirken gün boyunca üst notaların inceldiğini fark etmelisiniz. Sahte bir parfüm çoğu zaman en üst kokusunu yalnızca en fazla birkaç saat korur.
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