Paranızı boşuna harcamayın... Sahte parfüm bakın nasıl anlaşılıyor!

Sahte parfüm satın almak sizi sadece kandırılmış ve üzülmüş hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de zararlı olabilir. Peki sahte parfümü gerçeğinden nasıl ayırt edeceğiz?

AMBALAJI KONTROL EDİN

Gerçek parfümler tipik olarak oldukça kalın olan ve kutuya sıkıca yapışabilmesi için kusursuz bir şekilde katlanan selofan içerir. Öte yandan, uygun şekilde sarılmamış selofan, sahte parfümlerin açıklayıcı bir işaretidir.

Parfüm kutusunun plastik ambalajı çekici olmayan bir şekilde kapatılmışsa (dikiş yeri 5 mm'den daha genişse, düzensizse veya üzerinde fazla yapıştırıcı varsa), parfüm orijinal değildir. Orijinal parfümün ambalajı her zaman kusursuz dikişlere sahiptir.

KARTON

Gerçek ambalaj, yüksek kaliteli kartondan yapılır ve şişeyi hasardan korumak için tasarlanmıştır. Bu nedenle kutunun içinde parfüm şişesini yerinde tutan özel bir yapı bulunmaktadır.

Karton grimsi değil beyaz olmalıdır.

ETİKETLER VE YAZILAR

Parfüm kutusunun altındaki sağı gösteren ok her zaman solu gösteren oktan daha koyu olmalıdır.

Bir parfüm satın alırken, orada yayınlanan bilgilerin ambalajın üzerinde verilenlerle uyuşup uyuşmadığını görmek için üreticinin web sitesini kontrol etmekten çekinmeyin. En küçük uyumsuzluk bile bir sahteciliğin işareti olabilir.