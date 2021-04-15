Parfümünüzü burcunuza göre seçin

Titiz, yardımsever ve planlı olmasıyla bilinen başak burcu kadını her kokuyu kolay kolay beğenmez. Fresh notlar ve çiçek kokuları onun ruhuna hitap edecektir.

Gösteriş seven, enerjik ve lükse düşkün olan aslan burcu kadını elbette kalıcı parfümlerden hoşlanır. İddialı, odunsu tarzdaki kokular tam ona göredir.

Şefkatli, anaç ve fazlaca duygusal yengeç burcu kadınını onun romantikliğine yakışacak gül, frezya gibi çiçeksi kokular mutlu eder.

Sakin ve sabırlı haliyle bilenen boğa kadınının içinde gizli bir romantik yatar. Çiçek notalı parfümler onun ruhuyla bütünleşecektir.

Dik başlı, lider ve cesur koç kadınları inandıkları değer uğruna sonuna kadar savaşır. Odunsu kokular onun tarzını yansıtacaktır.

Koku yüzyıllardır kadınların güzellik silahı olmuştur. Akılda kalıcı, etkileyici bir parfüme ulaşmak için neredeyse servet harcayan kadınlar yeni bir parfüm almak isterken kararsız kalabiliyor. Peki bu durumda parfümünüzü burcunuza göre seçmeyi düşünür müsünüz?

TERAZİ KADINI

Nazik, sevecen, ilgi seven terazi burcu kadını için güzel kokmak çok önemlidir. Koku tercihinde çiçeksi ve meyveli kokulara yönelmelidir.

AKREP KADINI

Cesaretli, cazibeli ve inatcı olan akrep burcu kadını imza kokuları sever. Kokunun kalıcılığı ve benzersizliği onun için büyük önem taşır. Odunsu ve baharatlı kokular onun için uygundur.

YAY KADINI

Sevimli, gezgin, romantik yay burcu kadını için meyveli kokular uygundur. Enerjisine enerji katacak frenk üzümü ve mandalina notları tarzıyla bütünleşecektir.

OĞLAK KADINI

Disiplinli, inatçı ve başarı odaklı olan oğlak burcu kadını baharatlı ve odunsu notalı parfümleri tercih etmelidir. Kokunun gün boyu üzerinde kalması onu daha çok mutlu edecektir.

KOVA KADINI

İdealist, kendine güvenen, hümanist kova kadınları fresh kokulara yönelmelidir. Sıra dışı oldukları için unisex kokular da onların ruhuna hitap edecektir.

BALIK KADINI

Narin, duysusal ve temkinli balık burcu kadınları aynı zamanda romantiklerdir. Çiçek kokuları, özellikle vanilya notalarını içeren parfümler onların ruhlarını yansıtacaktır.



