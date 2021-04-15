Makyajınız maskenize bulaşmasın

Makyaj yapmak için profesyonel derecede bilgi sahibi olmak veya ekstra yetenekli olmak gerekmiyor. Sadece birkaç malzemeyle güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Hafif bir allık ve rimelle oldukça doğal görünüme sahip olabilirsiniz. Koronavirüs pandemisi hayatın her alanında olduğu gibi güzellik ve makyaj konularında da etkili oldu. Global bir salgın da olsa kadınlar güzelliklerinden asla ödün vermedi. Özenle yapılan makyajlar pandemiden korunmak için takılan maskelere bulaşmaya başladı. Sizi bu dertten kurtarmak adına makyajın maskeye bulaşma ihtimalini en aza indirecek önerileri araştırdık.

Öncelikle cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Unutmayın; en güzel makyaj neme doymuş bir cilde yapılan makyajdır.

Yüzünüze bb krem veya fondöten kullandıktan sonra üzerinden transparan pudra ile geçmeniz maskeye bulaşımını azaltacaktır.

Dudaklarınızı dudak kalemi ile renklendirin, böylece gün boyu kalıcılığını koruyacak.

Göz makyajınızda mutlaka suya dayanıklı malzeme kullanın. Makyajınızı yazın nemden kışın ise yağmurdan koruyacaktır.

Krem formda kullanacağınız allıklar cildinizle bütünleşir, toz formdakiler ise daha çabuk uçar. Allığın maskeye bulaşmasını engellemek için krem allık kullanmak avantajlı olacaktır.



