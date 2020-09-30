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Paris’te korkutan patlama sesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te duyulan bir patlama sesi vatandaşları korkuttu.

Fransa’nın başkenti Paris’te duyulan bir patlama sesi vatandaşları korkuttu. Terör saldırısı sanılan patlama sesinin savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Paris’te yerel saat ile 11.55’te duyulan bir patlama sesi vatandaşları korkuttu. Geçtiğimiz haftalarda bıçaklı terör saldırısı yaşanan Paris’te patlama sesini duyan vatandaşlar terör saldırısı korkusu yaşadı.
Paris Polis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sesin bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklandığı bildirildi. Sosyal medyadan bilgiyi paylaşan polis valiliği, “Telefon hatlarını aramalarla meşgul etmeyin. Patlama sesi bir savaş uçağının ses duvarını aşmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

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