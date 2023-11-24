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Park halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı!

24.11.2023 23:40 | Son Güncelleme:
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Bolu’da İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki otomobilin bilinmeyen bir nedenle motor kısmı alev alev yandı.

Park halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı!

Yangın, İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Mehmet K.’ye ait otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından alev alan otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden aracın sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil alev
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