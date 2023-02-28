Parkinson'un titremeden önce görülen ilk belirtisi! Yıllar önce başlıyor

Parkinson hastalığı, yalnızca sinir sisteminize zarar vermekle kalmayan, aynı zamanda beyin de dahil olmak üzere sinirlerin yardımıyla işlev gören bölümleri de etkileyen nörodejeneratif bir durumdur. Bu nedenle, sallama, sertlik ve koordinasyonda zorluk gibi istenmeyen hareketlere neden oluyor. Parkinson'un tedavi edilebilir bir hastalık olmadığına dikkat etmek önem taşıyor. Ancak Parkinsonu erken teşhis edip tedavisine erken başlamak hastalığın seyrinde etkili sonuçlar sağlıyor.

KONUŞMADAKİ BOZUKLUK ÖNEM TAŞIYOR

Yeni araştırmalara göre parkinsonun titreme ve kas tutulmalarından önce ortaya çıkan ilk belirtisi 'konuşmadaki değişiklikler'. Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (LSMU) araştırmacı Rytis Maskeliūnas ve ekibi, 'konuşmadaki değişikliklerin genellikle motor fonksiyon bozukluklarından bile daha önce meydana geldiğine' inanıyor. "İşte bu yüzden değişen konuşma, hastalığın ilk belirtisi olabilir" diye ekliyor. Ayrıca LSMU Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Profesörü Virgilijus Ulozas, hastalığın erken evrelerinde hastaların sessiz bir şekilde konuşabileceğini söyledi. Tonları donuk, daha yavaş ve parçalı olabilir, kulak tarafından daha az fark edilir.

PARKİNSON HASTALARI KONUŞMALARI İLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Çalışma için sağlıklı ve Parkinson hastalarının konuşmalarını kaydetmek için ses geçirmez bir kabinde mikrofon kullanıldı. Prof. Kipras Pribuišis, "Şimdiye kadar yaklaşımımız, bir konuşma örneğini kullanarak Parkinson hastalarını sağlıklı insanlardan ayırt edebiliyor" dedi. Araştırmacı Maskeliūnas, "Hastanın rutin muayenesinin yerine geçecek bir şey yaratmıyoruz. Yöntemimiz, hastalığın erken teşhisini kolaylaştırmak ve tedavinin etkinliğini izlemek için tasarlandı" diyor .

Sonuçlar çok yüksek bir bilimsel potansiyele sahip "Elbette, günlük klinik pratikte uygulanmadan önce gidilmesi gereken uzun ve zorlu bir yol var" diye paylaşıyor.

Araştırmacılardan oluşan ekip, konuşma sinyallerini analiz etmek ve değerlendirmek için yapay zekadan (AI) yararlanmanın Parkinson'u belki saniyeler içinde teşhis etmenin harika ve kolay bir yolu olabileceğine inanıyor.

PARKİNSON BELİRTİLERİ

Parkinson belirtileri konuşma ile sınırlı değildir. Nörodejeneratif durum motor becerileri de etkileyebilir. Semptomlar şunları içerir: