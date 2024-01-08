'Parmağım şişmeye başladı' Kadınlar dikkat! Güzelleşmek isterken sağlığından oldu '300 liraya görüyorsanız...' Protez tırnak için o uyarıyı yaptı

Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından bir tanesi protez tırnak. Kadınların uzun, bakımlı görünen ve kolay kolay kırılmayan tırnaklara sahip olmak için yaptırdığı bu işlem bazı riskleri de barındırıyor. İşlem, kadınlar arasında çok yaygınlaşmış olsa da emin ellerde yapılması çok önemli. Aksi takdirde güzelleşme hayaliyle yaptırılan bu işlem, hastanede son bulabilir. Tıpkı protez tırnak yaptırmak isterken tırnağı mikrop kapıp soluğu hastanede almak zorunda kalan o kadın gibi...

Show Haber'de yer alan habere göre; Ankara'da Delfin isimli kadın, internetten bulduğu güzellik merkezine protez tırnak yaptırmaya gitti. İşlem sonrasında tırnağı mikrop kapınca da hastanelik oldu. Firmayı şikayet eden genç kadın bizim hatamız yok savunmasıyla bir şok daha yaşadı.

Genç kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İşlemden hemen bir iki gün sonra parmağım şişmeye başladı. Arkadaşlarım falan da soruyordu eline ne oldu vesaire gibisinden. Ağrı yapmaya başlayınca bir sıkıntı olduğunu anladım"

Protez tırnak yaptırmak isterken tırnağı mikrop kaptı, güzelleşmeye gittiği salonda sağlığını kaybetti. Genç kadın "Hem para ödedim hem sağlığımdan oldum gerçekten." dedi.

Bir güzellik uzmanı ise "Yapılan işleme göre tırnağı kaybetmeye kadar gidebilir. Mantar, enfeksiyon, onikolizis gibi benzeri bir sürü hastalıklarla da karşı karşıya kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Genç kadın, protez tırnak yaptırmak istiyordu. Bir fırsat internet sitesinde bir firmaya denk geldi, fiyatı ucuz olduğu için çok da araştırma gereği duymadı, oraya gitti, tırnaklarını yaptırdı. Sonra adeta hayatı kabusa döndü. Çünkü gittiği merkezde yapılan işlem sonrası tırnağı iltihap kaptı. Hastanelik olan genç kadın güzellik merkezinden şikayetçi oldu ama firma bizim hatamız yok savunması yaptı. Genç kadın, "Güzelleşeyim derken neredeyse tırnağımı kaybediyordum zaten. Kendim zaten söktüm tırnaklarımı" dedi.

Kadınlar güzelleşmeye çok önem veriyor, özellikle de tırnaklarına çok özen gösteriyor. Ancak tırnak yaptırırken sağlıklarından olmamak için dikkat etmeleri gereken şeyler var. Bir güzellik uzmanı bununla ilgili "Bir tırnak 1000 liraya yapılıyorsa, eğer bir yerde 300-400 liraya görüyorsanız belli ki hani burada bir şeyleri eksiktir, hijyene dikkat edilmiyordu ya da yapan kişi uzman değildir" ifadelerini kullandı.



