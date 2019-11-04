Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye eri saniyeler içinde çıkardı

Denizli’nin Çal ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erinin ipli yöntemi sayesinde basitçe çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesinde Halime Turan isimli bir vatandaş parmağına sıkışan yüzükten kurtulmak için hastaneye gitti. İlçe hastanesinden Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk istendi. İlçeden şehir merkezine gitmek için vakit kaybı olacağını ve parmağının kangren olmasından korkan Turan, itfaiye bürosuna giderek itfaiye erlerinden yardım istedi. İtfaiye eri Yavuz Şimşek ip kullanarak Turan’ın parmağında bulunan yüzüğü saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde çıkardı.

Yüzükten dolayı parmağında şişlik oluşan Turan, itfaiye ekiplerine teşekkür etmesinin ardından hastanenin yolunu tuttu.

