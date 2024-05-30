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Parola: Vatan! Evini sattı, parayı 1300 kilometre götürdü! 'O kadar güzel bir Türkçesi vardı ki...'

30.05.2024 16:16
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İzmir'de yaşayan Sadullah Serter (76), kendisini arayıp 'başkomiser' olarak tanıtan kişiye inandı, evini 1 milyon 800 bin TL'ye sattı. Serter daha sonra 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gidip, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişiye tüm parayı elden teslim etti. Dönüş yolunda dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olan Serter, "Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki, kanmamak elde değil" dedi. Dolandırıcıların parola olarak 'Vatan' kelimesini kullandığı öğrenildi.

Parola: Vatan! Evini sattı, parayı 1300 kilometre götürdü! 'O kadar güzel bir Türkçesi vardı ki...'

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde eşi ev hanımı Nazife Serter (56) ile yaşayan işçi emeklisi Sadullah Serter'in, 8 Mayıs'ta cep telefonu çaldı. İddiaya göre, Serter'i arayan kişi kendini başkomiser olarak tanıttı. Sadullah Serter'e, kötü niyetli kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi. Kişi, söz konusu kişilerin evi satmadan bir an önce kendisinin satmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Sadullah Serter, 3 milyon TL değerindeki evi, ederinin çok altında emlakçılar aracılığıyla satışa çıkardı. 13 Mayıs'ta ilana çıkan ev, 2 gün sonra 1 milyon 800 bin TL'ye satıldı.

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PAROLA: 'VATAN'

Ardından kendini başkomiser olarak tanıtan kişi, bu kez Sadullah Serter'i evin satışından elde ettiği paranın sahte olduğuna inandırdı. Paraları kontrol edeceklerini söyleyen kişi, Sadullah Serter'in İzmir'den sözde soruşturmanın yürütüldüğü yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gitmesini sağladı. Burada araçtan inen Sadullah Serter, yanına gelen ve sivil polis olarak kendilerini tanıtan 2 kişinin, 'Vatan' parolasını söylemeleri üzerine içerisinde 1 milyon 800 bin TL bulunan çantayı onlara verdi. 2 kişi, Serter'e İzmir'e dönmesini ve kendisine haber vereceklerini söyledi. Ayrıca geride kanıt kalmaması için Serter'in telefonunu da kırdı. İzmir'e dönerken dolandırıldığını anlayan Serter, polise şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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'PARAM BULUNAMADI'

Sadullah Serter, "Şu anda yakalanan yok. Para da bulunamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vatanını milletini seven biriyim. Vatanın milletini seven birisi varsa bana yardımcı olsun, evimi geri alayım. 76 yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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