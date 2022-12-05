Parti binasında dilini delmişler! İşkence iddiasında şok 'zımba teli sökücü' detayı... İl başkanı dahil çok sayıda tutuklama

Her şey F. Ç.'nin ailesi tarafından hastaneye götürülmesiyle ortaya çıktı. Vücudunda kırıklar olan, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar saptanan F. Ç.'nin ailesi, oğullarının Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında, devamında da bir ofiste işkenceye uğrayıp tehdit edilerek 150 bin TL istendiğini öne sürdü. Ekipler işkencede kullanıldığı iddia edilen zımba teli sökücü ve sopayı ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında F. Ç.'nin kimliği, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu hap da vardı. İşkencenin F. Ç.'nin iple bağlanıp darbedildiği, ardından zımba teli sökücüyle de dilinden ve kulağından yaralanarak gerçekleştirdiği iddia edildi. Ayrıntılar şöyle...

AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

Alınan bilgiye göre, F. Ç. (23) 27 Kasım'da ailesi tarafından yaralı olarak Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F. Ç'nin iki bacağında kırık, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar tespit edildi. F. Ç.'nin ailesi, oğullarının 26 Kasım'da kandırılıp götürüldüğü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

"TEHDİTLE 150 BİN TL İSTENDİ"

Aile, parti binasının ardından Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürülen oğullarına işkencenin burada da sürdüğünü, 450 lirası ile kimliğinin gasbedildiğini ve tehditle kendisinden 150 bin lira istendiğini ileri sürdü.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, partinin il başkanı Mehmet Üveyik (44) ile olaya karıştıkları iddiasıyla Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30), Suat Ö. (25), Erdal A. (35), R. B. (26) ve Y. D'yi (23) gözaltına aldı.

İŞKENCE ALETLERİ OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ofiste, yaralı F. Ç'ye ait kimlik, ruhsatsız 2 tabanca, 139 uyuşturucu hap ile işkencede kullanıldığı değerlendirilen zımba teli sökücü ve sopa ele geçirdi.

"ZIMBA TELİ SÖKÜCÜYLE DİLİNDEN VE KULAĞINDAN YARALANDI"

Şüphelilerin, istedikleri parayı alabilmek için elini iple bağladıkları F. Ç'yi tekme, yumruk ve sopayla darbettiği, zımba teli sökücüyle de dilinden ve kulağından yaraladığı iddia edildi.

Zanlıların, istedikleri parayı alamayınca da F. Ç.'yi bir gün sonra serbest bıraktığı ancak polise ihbarda bulunmaması için silahla tehdit ettiği öne sürüldü.

Mehmet Üveyik ve diğer zanlılar ile yaralı F. Ç.'nin çeşitli olaylardan emniyette suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Mehmet Üveyik'in de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, R. B. ve Y. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

