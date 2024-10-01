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Partiden istifa etmişti... Ediz Ün'den açıklama geldi: "Gerçekler apaçık ortaya çıkacak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 17:35
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Edirne Milletvekili Ediz Ün, üzerine kayıtlı cipinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Olayın ardından partisi CHP’den istifa eden ve suçlamaları kabul etmeyen Ün: "Bu işin peşini bırakmayacağım. Soruşturma dosyalarının sonuna kadar takipçisiyim” söylemlerinde bulundu.

Partiden istifa etmişti... Ediz Ün'den açıklama geldi: "Gerçekler apaçık ortaya çıkacak"

20 Eylül’de, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerinde durdurulan, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün üzerine kayıtlı cipe arama yapıldı. Araçta, gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.

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Fatih Anıl'ın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipte sürücüsünün rızasıyla yapılan aramada bulunan kaçak mallar üzerine şoför Fatih Anıl ile Çağatay Rahmi Çetin, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Anıl ve Çetin işlemlerin ardından serbest bırakılırken, kaçak ürünlere el konuldu.

CHP SOSYAL MEDYASINDA DUYURMUŞTU

Olay üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ediz Ün'ün partiden istifa ettiği duyuruldu. Açıklamada, hukuki sürecin sonucuna göre, Ün'ün partiye geri dönüp dönmeyeceğine karar verileceği bildirildi.

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'ARACIN İÇİNDE NE OLDUĞUNU KONTROL ETME ŞANSIMIZ YOKTUR'

Ediz Ün, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ün, kaçak ürünlerin yakalandığı cipi kullanan Fatih Anıl'ı, milletvekili olmadan önce tanıdığını ve Bulgaristan'da oturumu bulunduğunu söyledi. Bulgaristan'ı iyi bilen Anıl'ın, bu ülkede kendisine şoförü olarak yardımcı olduğunu belirten Ediz Ün, “Söz konusu olayın yaşandığı günde Fatih Anıl, Bulgaristan dönüşü beni Edirne'deki ikametime bıraktı. Ben de kendisine aracın servis zamanının geldiğini, tamir ve bakım için yetkili servise götürülmesi gerektiğini belirterek, aracımdan indim. Aracımın İstanbul'da servise götürülmesi konusunda sözleştikten sonra evime geçtim. Şahıs, ben evimde istirahatte olduğum esnada aracıma hiçbir suretle haberim olmadan suça konu elektronik sigaraları yükleyip yanına Çağatay Rahmi Çetin isimli şahsı da alarak yola çıkmış, daha sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmuştur. Olayın tamamı bundan ibarettir" dedi.

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Açıklamasında, Fatih Anıl'ın ifadesini de yer veren Ün, "Basında yer alan çokça yalan haber arasında, Cumhuriyet savcısının beni arayıp araçta arama yapılacağına söylediği, benim ise buna karşı çıktığım, şeklinde haberler de var. Bunların tamamı asılsızdır. Aksine durumdan haberim olur olmaz adli makamların araçta arama yapmasına hem muvafakatimin hem de sonuna kadar desteğimin mevcut olduğu hususu, olayla ilgilenen tüm adli makamlarca bilinmektedir. Keza olayın hemen ertesi günü 21/09/2024 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheliler hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulundum. Dosya şu anda açık halde olup avukatlarım aracılığıyla tarafımca takip edilmektedir. Şahsımın adını ve itibarını lekeleyen şüphelilerin, yargı önünde cezalandırılması için elimden gelen her türlü mücadeleyi vereceğim” ifadelerini kullandı.

Mağdurken fail gibi gösterilmeye çalıştığını belirten Ün, “Medya ile sosyal medyadaki kirli bilgilerin ve yalan haberlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelememesi amacıyla gönülden bağlı olduğum partimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umuyorum ki çok kısa zamanda gerçekler apaçık ortaya çıkacak ve ben de yuvama döneceğim. Ancak herkes bilsin ki; bu işin peşini bırakmayacağım. Soruşturma dosyalarının sonuna kadar takipçisiyim. Bundan sonra yalan haber yapanlarla, sosyal medya trolleriyle, hakaret edenlerle, teker teker yargı önünde hesaplaşacağım" dedi.

'AKLANIRSA GERİ DÖNÜŞÜ DEĞERLENDİRİLECEK'

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Öte yandan CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da konuyla ilgili soruşturmanın yargıda devam ettiğini söyledi. Kendisi de avukat olan Taybıllı, "Şu anda Ediz Bey, kendisinin aslında mağdur olduğunu dile getiriyor. Bu mağduriyetten dolayı mağduriyetine sebep olan kişilerle ilgili şikayetçi olduğunu biliyoruz. Süreç şu anda soruşturma aşamasında yargıda. Ne şekilde ilerleyeceğini biz de sizler gibi takip edeceğiz. Bu esnada genel başkanımızın talimatıyla kendisi grup başkanvekilleriyle görüştü, bu nedenle partinin zarar görmemesi adına, böyle bir konuyla adının dile gelmemesi adına milletvekilliğini parti çatısı altında sürdürmemek konusunda talebini ortaya koydu. Bu talebi de genel merkez tarafından uygun görüldü. Dolayısıyla şu an Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürütmüyor faaliyetlerini. Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra soruşturmanın neticesine göre yeniden bununla ilgili değerlendirme yapılacak. Kendisinin aklanma durumunda tekrar partiye dönüşü değerlendirilecek" diye konuştu.

(DHA)

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Milletvekili Edirne kaçak
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