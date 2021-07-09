Pasaport nasıl çıkartılır? İşte 2021 pasaport ücretleri ve gerekli evraklar

Birkaç istisna dışında yabancı bir ülkeye gitmek için pasaport şart. Bu yüzden vatandaşlar pasaport nasıl çıkartılır bilmek istiyor. En önemli soru pasaport nereden alınır sorusu. Eskiden pasaport almak için İlçe Emniyet Müdürlük'lerine gitmek gerekiyordu. Fakat pasaport almak için yeni getirilen yeni düzenlemeye göre, Nüfus Müdürlükleri'ne gitmek gerekiyor. Buna göre pasaport nasıl çıkartılır? Pasaport almak için gerekli belgeler neler? İşte gerekli bilgiler...

KİMLER PASAPORT ALABİLİR?

Bir tür kimlik olan ve yurt dışı çıkışlarda gerek duyulan pasaport çıkartmak için vatandaşların izlemesi gereken birkaç işlem var. Bunun için kimlerin pasaport alabileceği de önem taşıyor. Eğer bir pasaport sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri sağlıyor olmanız gerekiyor.

İşte pasaport alma şartları:

-Mahkemeler tarafından hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuş kimseler pasaport alamaz. Bu kişilerin yeniden pasaport alabilmeleri için mahkemece bu kararın kaldırılması gerekmektedir. Harici olarak yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişi daha önceden bir pasaport sahibi olsa da yine de yurt dışına çıkamaz.

-Haklarında çeşitli sebeplerden dolayı arama veya yakalama kararı olan kimseler pasaport alamamaktadır.

-Boşanma davası süren kişiler de pasaport alamamaktadır. Bu kararın alınmasındaki sebep, boşanmak isteyen kişilerin çocuklarını yurt dışına kaçırmalarını önlemektir. Boşanma davasının bitmesinin ardından yine pasaport verilebilir.

-16 yaşından küçük kimselerin pasaport almaları için doldurması gereken belgelerin yanında muvafakatname belgesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belge anne ve baba tarafından pasaport başvuru ofisine gidilerek doldurulabilir.

-Mahkumlar da tutukluluk süreçleri boyunca pasaport alamazlar. Tutuksuz yargılanmalarına rağmen tedbir amaçlı yurt dışına çıkış yasağı konulan kimseler de pasaport alamazlar.

PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Pasaport almak için sahip olunması gereken birkaç evrak bulunuyor. Bu kapsamda aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak toplanması gerekiyor.

-Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet biyometrik, arka fonu beyaz fotoğraf (50 mm X 60 mm)

-Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı

-Pasaport defter ücreti ve harç bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

-Var ise daha önceden aldığınız pasaportun aslı

PASAPORT KAÇ YILLIĞINA VERİLİR?

Bordo pasaportların minimum 6 ay, maksimum 10 yıl olan bir geçerlilik süresi vardır. Geçerlilik süresi uzadıkça devlete yapılması gereken ödemenin miktarı artar.

2021 PASAPORT ÜCRETLERİ

Pasaport ücretleri yıllara göre değişmektedir.

İşte yıllara göre pasaport ücretleri;



