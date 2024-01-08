Pasaport randevusu nasıl, nereden alınır? Harç bedeli ne kadar?

Pasaport ihtiyacı olan kişiler öncelikli olarak bazı şartları yerine getirmelidirler. Harç bedellerinin ödenmesi, gerekli belgelerin tamamlanması gibi koşulların yanı sıra pasaport randevusu almak da zorunlu bir işlemdir. Günümüzde birçok işlem gibi pasaport randevusu alma işlemi de internet üzerinden yapılabilmektedir. İlgili resmî kuruluşa direkt olarak başvuru yapılabileceği gibi bu durumlar için açılan çağrı merkezleri üzerinden pasaport randevusu alınabilir. Ayrıca e devlet pasaport randevusu alabilmek de mümkün olur. Harç ücretleri ise her yıl güncellenmekte ve rakamlar resmi internet sitelerinde yayınlanmaktadır.

Pasaport randevusu nasıl alınır?

Pasaport randevusu almak için birden fazla yöntem vardır. Bunlardan biri şahsen başvuru yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden direkt olarak randevu alınabilir. Bir diğer randevu yolu da Nüfus ve Vatandaşlık işleri müdürlüğüne ait olan çağrı merkezidir. Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak randevu alımı yapılabilir.

Randevu alabilmek için bir diğer yöntem de internet üzerinden randevu almaktır. Bunun için e devlet sistemi ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait resmi site ya da uygulama kullanılabilir. Pasaport randevusu şöyle alınabilir:

randevu.nvi.gov.tr sitesine giriş yapılır.

Açılan ana sayfa üzerinden randevu menüsüne girilir.

Gün ve saat seçilir.

Randevu alma işlemi onaylanır.

Pasaport randevusu nereden alınır?

Pasaport randevusu almak için ilgili resmî kuruluş ile iletişime geçmek gereklidir. Bu konuda yetkili kurum, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlükleridir. Kurumun resmî internet sitesi, mobil uygulaması ya da e-Devlet sistemi üzerinden uygulama girişi yapılarak randevu işlemi gerçekleştirilebilir.

Diğer birçok resmî işlem gibi pasaport randevusu alma işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Randevu almadan önce gerekli koşulların sağlandığından ve istenen belgelerin eksiksiz olarak temin edildiğinden emin olunmalıdır. Alınan randevunun günü ve saatinde hatta verilen randevu saatinden birkaç dakika önce ilgili müdürlükte hazır bulunulmalıdır.

Alınan randevuya gidilmemesi ya da randevu günü ve saatinden önce randevunun sistem üzerinden iptal edilmemesi hâlinde bir süreliğine randevu alınamayabilir. Bu nedenle randevunun takip edilmesi ya da en az yarım saat öncesinden iptal edilmesi önemlidir.

E devlet üzerinden randevu alınacaksa tüm gerekli belgeler tamamlandıktan sonra şu adımlar uygulanmalıdır:

PTT şubelerinden alınmış olan kişiye özel şifre ve kimlik numarası ile e-Devlet sistemine giriş yapılır. Bunun için mobil uygulama ya da internet sitesi kullanabilir. Eğer şifre alınmamışsa en yakın PTT şubesinden şifre alınabilir.

Açılan ana sayfadaki arama butonuna pasaport başvuru yazılır ve tıklanır.

Sistem üzerinden direkt olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uygulamasına ulaşılarak açılan sayfadaki gerekli bilgiler doldurulur.

Randevu için uygun gün ve saat seçilir.

Onay verilerek işlem tamamlanır.

Pasaport almak için gerekli belgeler nelerdir?

Pasaport randevusu alabilmek için sadece şahsen başvuru yapmak, çağrı merkezinden randevu almak ya da e-Devlet sistemi üzerinden randevu işlemi gerçekleştirmek yeterli değildir. Randevu almadan önce ya da alınan randevunun günü ve saati gelmeden önce bazı belgeleri hazır bulundurmak da gereklidir. Bu belgeler ise şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf

Daha önce yatırılmış olan pasaport harcının ödendiğini kanıtlayan makbuz

Pasaport cüzdan bedelinin ödendiğine dair makbuz

Eğer varsa daha önceki pasaport

Başvuran kişi öğrenci ise resmi öğrenci belgesi

Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport harç ve defter bedeli

Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesine göre, 2024 yılı için pasaport harç ve defter bedeli ücretleri şöyle sıralanmaktadır:

Süre Harç * Defter Toplam 6 Ay 1.639,30 TL 790,00 TL 2.429,30 TL 1 Yıl 2.396,60 TL 790,00 TL 3.186,60 TL 2 Yıl 3.912,60 TL 790,00 TL 4.702,60 TL 3 Yıl 5.558,30 TL 790,00 TL 6.348,30 TL 3+ Yıl 7.833,00 TL 790,00 TL 8.623,00 TL * Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport harç ücretleri her yıl güncellenmektedir. Örnek olarak 2023 yılı için pasaport harç bedeli ücretleri farklı süreler için şu şekilde belirlenmiştir:

6 ay için 1.535 TL

1 yıl için 2.013 TL

2 yıl için 2.970 TL

3 yıl için 4.008 TL

3+ yıl için 5.444 TL

2024 pasaport harç bedeli ücretleri ise Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre şu şekildedir:

1 yıl için 2.396 TL

3 yıl için 5.558 TL

3+ yıl için 7.833 TL

Pasaport alabilmek için yatırılması gereken defter ücreti ve harç bedelleri şu kurumlara yatırılabilir:

PTT şubeleri

Anlaşması bulunan bankalar

Gelir İdaresi Başkanlığı şubeleri

Vergi Dairesi Mdürlükleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait resmî internet sitesi üzerinden online olarak ödeme yapılabilir.

Yapılan ödemenin ardından makbuz ya da dekont alınması önemlidir. Çünkü randevu aldıktan sonra işlem sırasında bu belgeler teslim edilerek ödemenin yapıldığı ispatlanmalıdır.





