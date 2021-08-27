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Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

27.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” dedi.

Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye
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