Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR? PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir. Paskalya Bayramı’nda İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır.

Paskalya’nın kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.