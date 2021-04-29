HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

29.04.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hristiyanlığın dini günlerinden biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 4 Nisan 2021 Pazar günü kutlandı. Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan kutsal gün; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı, Diriliş Günü olarak da adlandırılıyor. Peki, Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

PASKALYA BAYRAMI NEDİR? PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir. Paskalya Bayramı’nda İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır.

Paskalya’nın kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini simgeliyor.

Paskalya Bayramı kutlamalarında kiliselerde dini törenlerin yanı sıra sosyal alanlarda kültürel etkinlikler ile de kutlanır.

Paskalya Bayramı, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

Paskalya Bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman?

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya Bayramı'nda evlerde özel Paskalya çöreği yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya Bayramı'nda yapılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır?Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.