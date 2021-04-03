Paskalya nedir? Paskalya bayramı ne demek?

Hristiyanlık en önemli gün olarak kabul edilen Paskalya Bayramı bugün kutlanacak. Kelime anlamı olarak İbranice kökenli olup "dokunmadan geçmek" anlamına gelen Paskalya, Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Peki, Paskalya nedir ve nasıl kutlanır? İşte, yanıtı...

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biridir. Hristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak, Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Paskalya Her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya Bayramı kiliselerde düzenlenen ayinler ile toplu ibadet edilerek kutlanır. Ayinden sonra yapılan ziyaretlerde ise birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

