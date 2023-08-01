Pastanede silahlı saldırı dehşeti kamerada! Tartışıp kovaladığı kişiyi böyle vurdu

Edinilen bilgiye göre, E.C.I. otomobille İ.Ş. ve T.O. ile birlikte Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önüne geldi. Otomobilin durmasıyla birlikte E.C.I. otomobilden inip kaçmaya başladı. Aracın arka koltuğundan inen T.O. isimli şahıs ise tabanca ile ateş ederek E.C.I.'yı ayağından yaraladı.

E.C.I. kaçarak kafeye sığınmaya çalışırken, elinde tabanca ile kovalayan T.O. bir anda geri dönerek olay yerine gelen bir başka otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sol ayağından yaralanan E.C.I., vatandaşlar tarafından otomobil ile Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

MÜŞTERİLER HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADI

Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, araçların gelmesinin ardından kaçmaya çalışan E.C.I.’nın arkasından koşan kişi tarafından vurulması, ardından da kafeye sığınırken, eli tabancalı şahsın tabancayı yeniden doğrultmasına rağmen sıkmayarak geri dönmesi ve otomobile binerek ayrılması görüldü.

Diğer taraftan tüm bu olaylar yaşanırken, aralarında küçük çocuğunda bulunduğu ailenin kafede müşteri olarak bulunduğu, silahın patlamasıyla panikle kafenin içerisine kaçtıkları görüldü.

İHA

