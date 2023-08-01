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  4. Pastanede silahlı saldırı dehşeti kamerada! Tartışıp kovaladığı kişiyi böyle vurdu

Pastanede silahlı saldırı dehşeti kamerada! Tartışıp kovaladığı kişiyi böyle vurdu

01.08.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. T.O. isimli şahıs, tartıştığı E.C.I.'yı pastane önünde tabancayla ayağından vurdu. Olaya karışan kişilerin aralarında husumet bulunduğu belirtilirken, Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ve pastanedeki müşterilerin korku dolu anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, E.C.I. otomobille İ.Ş. ve T.O. ile birlikte Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önüne geldi. Otomobilin durmasıyla birlikte E.C.I. otomobilden inip kaçmaya başladı. Aracın arka koltuğundan inen T.O. isimli şahıs ise tabanca ile ateş ederek E.C.I.'yı ayağından yaraladı.

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E.C.I. kaçarak kafeye sığınmaya çalışırken, elinde tabanca ile kovalayan T.O. bir anda geri dönerek olay yerine gelen bir başka otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sol ayağından yaralanan E.C.I., vatandaşlar tarafından otomobil ile Manavgat Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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MÜŞTERİLER HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADI

Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, araçların gelmesinin ardından kaçmaya çalışan E.C.I.’nın arkasından koşan kişi tarafından vurulması, ardından da kafeye sığınırken, eli tabancalı şahsın tabancayı yeniden doğrultmasına rağmen sıkmayarak geri dönmesi ve otomobile binerek ayrılması görüldü.

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Diğer taraftan tüm bu olaylar yaşanırken, aralarında küçük çocuğunda bulunduğu ailenin kafede müşteri olarak bulunduğu, silahın patlamasıyla panikle kafenin içerisine kaçtıkları görüldü.

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İHA

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Manavgat silahlı saldırı pastane

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