Patili dostlarınız için içinizi rahat tutacak en iyi kedi maması önerileri

Evcil hayvan sahiplenmenin ekstra bir maddi külfet getirdiği yadsınamaz bir gerçek. Eğer bir hayvanı evinize alacak kadar şefkatliyseniz onlara evde en iyi hayatı sunmak için masraftan kaçınmamanız gerekir. Kumundan oyuncağına, taşıma kabından uyku yatağına, birçok eşyayla keyfini yüksek tutabilecek olmanızın yanı sıra düzenli yapılan aşıları ve kaliteli bir mama seçimi ile onların uzun yıllar sağlıkla sizinle yaşamasını sağlayabilirsiniz. Piyasadaki birçok çeşit mama markasından kedinizin fiziki özelliklerine en uygununu seçmeli ve paketlerin üzerinde yazan ölçüye göre günlük beslemesini yapmalısınız.

1. Royal Canin adını duymayan var mı?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Royal Canin, 50 yılı aşkın tecrübesiyle kedileriniz için yüksek kaliteli bir beslenme şansı sağlayan en iyi kedi maması üreticilerinden. Kedilerinizin burun kıvıramayacağı aromaları ve besleyici içeriğiyle onların cinsine, yaşına ve kilosuna özel üretilmiş birçok çeşit sunuyor. Hemen hemen her kedinin kullanımına uygun ürünleriyle sağlıklı bir yaşamı garanti eden Royal Canin, yeni sahiplendiğiniz yavru bir kediniz varsa en iyi seçeneklerden biri gibi gözüküyor. Yavru kedilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kaloriyi sağlayarak büyüme ve gelişimlerini destekleyen Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması, 12 aya kadarki yavru kedi sahiplerinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürünlerden.

Royal Canin tecrübesini deneyimlemek istiyorsanız satın almak için tıklayın!

2. Science Plan’le kedinizi mest etme zamanı!

Yine oldukça bilinir markalardan biri olan Hill’s, yıllardır tüm evcil hayvanlara yönelik yüksek kalite besinler üretmesi sebebiyle kedi mamaları tavsiyelerinde sıklıkla adı geçen markalarından biri. Kısırlaştırılma durumuna, yavru veya yetişkin olmalarına ya da içeriğindeki ana malzemeye göre seçebileceğiniz birçok farklı üründen sevimli kediniz için en uygun olanı belirleyebilirsiniz. 6 aylıktan 6 yaşa kadar kullanım aralığı bulunan Hill’s Science Plan Tavuk Etli Kısırlaştırılmış Kedi Maması, içeriğindeki yüksek protein oranı sayesinde kedinizin bağışıklığını güçlendirmeye yardımcı olur. Yapay koruyucu ve aroma içermeyen formülüyle onlara sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sunar.

Siz de “Kedim için en uygun ürün bu olabilir!” diyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

3. Çeşit çeşit sebzeler içeren kuru mamalarla N&D karşınızda!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evinizde varlığını hissetmekten keyif duyduğunuz, her gördüğünüzde ilk karşılaşmanızmış gibi içten sevdiğiniz kedileriniz için yapacağınız fedakarlıkların başında onu N&D kedi mamalarıyla beslemek geliyor. Piyasadaki besleyicilik değeri düşük ve sindirim problemlerine yol açabilecek ucuz kedi mamalarının aksine daha yüksek fiyattaki N&D markası, içeriğini okuduğunuz an bu paraya değeceğini anlayacağınız markalardan. %100 doğal içerik garantisi vermesiyle gönlünüzü çalacak; klasik mamaların dışına çıkıp narlı, elmalı, bal kabaklı, yaban mersini ve ördekli mama seçenekleri sunmasıyla da kedinizin aklını başından alacak. Tavuk ve nar içeren, koruyucu katkı maddesi bulunmayan, bağışıklık sistemi destekleyici N&D Prime Yetişkin Kedi Maması ile minik dostunuza hak ettiği değeri gösterin!

Tamamen doğal içeriklere sahip bu ürünü detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Kedinizi özel hissettirecek bir ürün: Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması

Bir diğer büyük markalardan Pro Plan, evcil hayvanlarınızın sağlığı için gözünüz kapalı güvenebileceğiniz ürünler sunuyor. Her yaş grubuna uygun mamalar üreten Pro Plan, kedilerde meydana gelen idrar yolu hastalıklarına karşı koruyucu içerikli formülleriyle farkını ortaya koyuyor. Yüksek proteinli, idrar ve boşaltım sistemine uygun ürünlerden biri olan Pro Plan Sterilised Somonlu Kedi Maması, kısırlaştırılmış kediler için sunduğu zengin içeriğiyle piyasadaki en iyi kedi maması olarak adlandırılmaya aday ürünlerden. Böbrek sağlığını destekleyen ve zengin somonlu içeriğe sahip bu kuru mamadan sonra kediniz başka mamalara bakamayacak! Renklendirici ve aroma verici herhangi bir bileşen içermemesi de diğer bir güzelliği.

Bu ürünü satın almak istiyorsanız tıklayın!

5. Tamamen doğal içerikler sayesinde mutlu bir ömür!

Dünya çapında nam salmış mama üreticilerinden Acana, tüm damak tatlarına uygun çeşitleri sayesinde oldukça tercih edilen markalardan biri. Balıklar, kümes hayvanları, taze sebzeler ve kırmızı etli içerikleriyle kedinizi çıldırtacak güzellikteki Acana kedi mamalarını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği günlük elde ettikleri ürünleri kullanıyor olmaları. Markanın kendi yetiştirdiği hayvanların yanı sıra özel yetiştirilen sebzeleriyle kedileriniz için yalnızca et değil, sebze besleyiciliği de sunuyor. Tahıl ve katkı maddesi içermeyen formülü, kolay sindirilebilen taze içeriklerden gelen yüksek proteini ile Acana Wild Prairie Kedi Maması, tüm yaşam evreleri için kullanılabilir olması sebebiyle de kedi sahipleri tarafından tavsiye edilen kedi mamaları arasında.

Bu ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Yaş mamalar da vardır!

Kedilerin beslenmesinin sağlıklı bir ömür geçirmesi için çok önemli olduğu her fırsatta belirtilir ancak bu beslenmenin tek yönlü olmaması kediniz açısından daha faydalı. Bu sebeple kuru mamaların yanında belirli aralıklarla yaş mama verilmesinde fayda var. Yaş mamalar, kolay kullanımı ve besleyici özellikleriyle kuru mamalar kadar tercih edilebilecek ürünlerden. Sindirimi daha kolay, protein ve yağ bakımından yüksek, boşaltım problemleri olan kediler için kullanılması uygun olan yaş mamaların içeriğindeki su miktarı sayesinde kedinize su takviyesi sağlamanız da mümkün. Purina’nın en çok tercih edilen yaş mamalarından olan Gourmet Gold Kıyılmış Ton Balıklı Yaş Kedi Maması, yüksek kaliteli içeriğiyle yetişkin kedileriniz için aradığınız ürün olabilir. Kedinizi şımartırken besleyiciliğinden ödün vermek istemiyorsanız Gourmet Gold oldukça güzel bir seçenek.

Siz de yaş mama keyfini kedinize yaşatmak istiyorsanız satın almak için tıklayın!

7. Yavru kedileriniz için bir iyilik yapın!

Genellikle yavru ve yaşlı kedilerde görülen diş problemleri, onların beslenmelerini de ciddi bir şekilde etkileyebilir. Yaşlı kediler dişlerinin işlevini kaybetmesinden, yavru kediler ise henüz tam olarak gelişememiş dişlerinden ötürü kuru mamaları tüketmekte zorlanır. Minik dostlarınız karnını doyursun diye en kaliteli kuru mamaları önlerine serseniz de onlar bu mamaları yerken acı çekebilirler. Yavru kedilerinizi gönül rahatlığıyla besleyebilmeniz için özel olarak üretilen Royal Canin Kitten Yaş Kedi Maması’nın besleyici içeriğiyle kedinizi dönüşümlü olarak yaş mamayla besleyerek çok daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Yaş kedi maması önerileri listesinde başı çekenlerden biri olan bu ürünle minik dostunuzun gelişimini destekleyerek ona bir iyilik yapabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

8. Ananasın dayanılmaz lezzetini kediniz de tatsın!

Kedilerinizi büyüleyecek bir diğer yaş kedi maması Schesir’den geliyor! Yüksek oranda ton balığı içeren Schesir Yaş Kedi Maması, ton balığının yanı sıra gerçek ananas parçalarıyla kedinize bir ziyafet çektirecek gibi gözüküyor. Buharda pişirilen bu yaş mama, herhangi bir ilave veya renklendirici içermemesi açısından da tercih edilebilir bir ürün. Vitamin ve mineral bakımından diğer yaş mamalara kıyasla daha zengin olan Schesir ile yetişkin kediniz için farklı bir lezzet sunarak ona büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Bu ürünü merak ediyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Sizin de kediniz güzel bir ödülü hak etmiyor mu?

Kedilerinize yalnızca kuru ve yaş mamalar mı verebilirsiniz? Onları motive etmek, bir alışkanlığa teşvik etmek ve eğitmek amacıyla ödül mamalarını aklınızdan çıkarmayın. Onları sevginizle veya çeşitli oyuncaklarla ödüllendirebileceğiniz gibi her gün yediği mamanın dışında bir ödül maması ile de takdirinizi gösterebilirsiniz. Gimcat Nutri Pockets Ödül Maması, biftek lezzeti sayesinde tam bir ödül ürünü. İçeriğindeki malt ile kedinizin kendini temizlerken yuttuğu tüylerin kolayca vücuttan atılmasına da destek veren Gimcat Ödül Maması, kedinizle aranızda özel bir bağ kuracak gibi!

Gimcat Nutri Pockets Ödül Maması'nı daha detaylı incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

10. Bu çubuklar kedinizi baştan çıkaracak!



Kediler, her ne kadar başlarına buyruk ve kendi kuralları olan hayvanlar olsalar da belirli davranışları sonucu ödüllendirildiklerinde sizin için yapamayacakları şey kalmıyor! Reflex markasının çubuk şeklinde ürettiği Stick Kedi Ödül Maması, içeriğindeki tavuk ciğeri ve kedi otu sayesinde kedinizi kokusunu aldığı anda büyüleyecek bir ürün. Normal öğünlerine ek ara öğün olarak verilebilecek bu ödül maması, besleyici olması açısından da rahatlıkla tercih edilebilir. Aranızdaki sevgi bağını kuvvetlendirerek tüylü dostlarınızın yanınızdan ayrılmamasına sebep olacak bu ödül mamasıyla yalnızca kedinizi değil, kendinizi de ödüllendirmiş olacaksınız!

Reflex Stick Kedi Ödül Maması’nı daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!